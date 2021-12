Goede hoop op ‘thuiskomst’ De Vaandeldrager van Rembrandt

De Nederlandse staat en particuliere organisaties leggen gezamenlijk 175 miljoen euro op tafel om het schilderij De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt te verwerven. “Het ziet er heel goed uit”, zegt Fusien Bijl de Vroe, directeur van Vereniging Rembrandt, die de aankoop met 15 miljoen euro medefinanciert. De Staat wil 150 miljoen euro bijdragen, het Rijksmuseum 10 miljoen.

Het doek is sinds 1844 in het bezit van de familie Rothschild, die al ruim twee jaar geleden te kennen had gegeven het te willen verkopen. Franse kandidaat-kopers, waaronder het Louvre, haakten één voor één af. En woensdagavond ging de kogel door de kerk: de Rothschilds gunnen het doek aan Nederland. Bijl de Vroe: “We zijn ongelooflijk blij dat het niet op de veiling komt, want dan weet je niet waar de vraagprijs eindigt.”

De Vaandeldrager behoort volgens kenners tot de absolute meesterwerken van Rembrandt. Vaandeldragers liepen voor de troepen uit in de Tachtigjarige Oorlog, die leidde tot de geboorte van Nederland. In dit grote zelfportret schildert Rembrandt zichzelf rebels en vol bravoure. “Het is kunst en geschiedenis ineen”, zegt Bijl de Vroe.

Rembrandts artistieke doorbraak

De Vaandeldrager is ook Rembrandts artistieke doorbraak die zou leiden tot De Nachtwacht. Bijl de Vroe: “Als er nou één schilderij is dat in Nederland hoort, dan wel dit. Het was echt een keerpunt in Rembrandts ontwikkeling, een opmaat in zijn wens om opdrachten binnen te krijgen voor regentenstukken en schuttersstukken.”

Tot aan De Vaandeldrager was Rembrandt in de weer met historiestukken – bijbelse verhalen – en portretopdrachten. Bijl de Vroe: “Maar met dit doek laat hij zien: dit kan ik, als jullie mij de opdracht geven en me vrijlaten, dan kan ik dit. Ik kan met bruinen en grijzen een schilderij maken dat zo ongeveer uit het doek komt knallen. Dat moment konden we in Nederland niet laten zien en dat kunnen we hiermee wel.”

De Vaandeldrager komt voorgoed naar huis

Het was niet alleen wachten op groen licht van de familie De Rothschild. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de aanschaf van het werk. Het ministerie van OCW heeft woensdag een voorstel tot wijziging van de begroting naar de Kamer gestuurd om de koop mogelijk te maken. Met de aankoop ‘komt het werk, na honderden jaren, in publieke handen en zal dit ook voor altijd zo blijven’, schrijft minister Van Engelshoven. “De Vaandeldrager komt na een reis van eeuwen nu voorgoed naar huis.”

Als de verwerving lukt, dan zal De Vaandeldrager op tournee door alle provincies van Nederland gaan. Uiteindelijk zal het dan een plek krijgen op de Eregalerij van het Rijksmuseum, waar het doek al tijdelijk te zien was in 2019. “Generaties lang is ervan gedroomd De Vaandeldrager terug te laten keren naar ons land”, zegt Taco Dibbits, hoofddirecteur van het Rijksmuseum.

