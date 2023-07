Goede doelen bieden arme gezinnen gratis vakantie: ‘Nu hebben mijn kinderen ook een verhaal na de zomer’

Sirwan Shwani (54) uit Etten-Leur is een andere wereld binnengetreden. Zo mooi, zegt hij, het landschap tussen Groningen en Assen. Met zijn vrouw en twee kinderen zit hij een week in een natuurhuisje in Norg. Zelf kan het gezin zo’n huisje niet betalen, zegt Shwani, die zonder werk zit. De Vakantiebank, die elk jaar 750 vakantieweken weggeeft, bood uitkomst.

Shwani: “Onze twee zonen, van acht en tien, hebben drie weken lang voorpret gehad, en vertelden het aan iedereen die het wilde horen. In het zwembad in Assen vlogen ze meteen weg en was ik ze zelfs kwijt. Mijn oudste gaat over deze vakantie een spreekbeurt houden. Die geeft hem het gevoel dat hij erbij hoort.”

Van superchic tot basic

De Vakantiebank is elf jaar geleden opgericht als maatschappelijk initiatief van kampeerwinkelketen Vrijbuiter. De stichting drijft op donaties, en op welwillende vakantieparken en particulieren die hun accommodatie of woonhuizen ter beschikking stellen.

“Het varieert van superchic tot basic, van tipi-tenten op Ameland tot villa’s op de Veluwe”, zegt projectleider Pim Loeff. “We doen dit voor gezinnen die op de armoedegrens leven, ze kunnen op onze website zelf de bestemming en het onderdak kiezen. De laatste jaren zien we dat gezinnen met een migratieachtergrond zich vaker aanmelden.”

Ook de Stichting Weekje Weg biedt gratis vakanties voor gezinnen met kinderen die op een houtje moeten bijten. Samen met zeventien gemeenten organiseert de stichting al 43 jaar vakanties in onder meer stacaravans of Finse blokhutten op de Veluwe, in Vierhouten. Deze zomer is er plek voor 315 gezinnen.

Nieuwe vriendjes maken

Nurya Nurhusen (41), die sinds twee jaar in de ziektewet zit vanwege bekkeninstabiliteit, verblijft deze week samen met haar vier kinderen (1 tot 11 jaar) in een blokhut. Het verschil met een hele zomer thuis merkt ze heel goed aan haar kinderen.

“Ze worden blij van de uitstapjes, en raken zo veel energie kwijt dat ze ’s middags kapot terugkomen. Ze zijn ook trots dat ze nieuwe vriendjes en vriendinnetjes hebben gemaakt. Als de juf na de vakantie vraagt wat iedereen heeft gedaan in de zomer, hebben mijn kinderen ook een verhaal. Dat vind ik het belangrijkst, dat ze niet zielig worden gevonden.”

De meeste gezinnen die zich bij Weekje Weg melden, zijn alleenstaande moeders met kinderen, zegt directeur Sacha Engelschman. “Daarnaast zien we ‘nieuwe armen’, mensen die eerst een goede baan hadden, maar door bijvoorbeeld een faillissement in de problemen zijn geraakt. Ook door de hogere levenskosten van tegenwoordig.”

Vakantietijd zorgt voor stress

Volgens het CBS groeien 209.000 kinderen in Nederland op in armoede, dat is 6,6 procent van alle minderjarige kinderen. Voor vakantie, schoolreisjes, muziekles of bijles is vaak geen geld.

Het wordt nog nijpender als armoede overlapt met mentale malaise, als een kind met gedragsproblemen de hele zomer aan huis gekluisterd is. Jeugdbescherming West heeft samen met zorgaanbieders de knelpunten in kaart gebracht. Vooral het wegvallen van dagbesteding en school zorgt voor meer spanning en stress in huis, ook omdat kinderen zich vervelen en daardoor meer leunen op de ouders.

Die staan er in de vakantietijd ook nog eens alleen voor en moeten de zorg of begeleiding voor hun kinderen vaak zelf op zich nemen, of een oom of buurvrouw regelen, laat Jeugdbescherming West weten. Niet voor niets dat het aantal crisisopnamen in instellingen kan oplopen in de zomer.

Meer dan vroeger ziet Engelschman dat mentale problemen en schulden vaker voorkomen in gezinnen die het niet breed hebben. Het valt Loeff op dat ziekte vaak een rol speelt. “Dat gezinnen zich inschrijven als een familielid kanker heeft gehad of net is geopereerd. Een goed moment om even samen weg te gaan.”

