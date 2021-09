Goed nieuws: de coronavaccins werken wél bij meeste auto-immuunpatiënten

Veruit de meeste mensen met een auto-immuunziekte zoals reuma of lupus en ook een deel van de MS-patiënten zijn na twee vaccinaties toch voldoende beschermd tegen het coronavirus. Daarmee is de groep patiënten die in Nederland na vaccinatie kwetsbaar blijft voor het virus kleiner dan gedacht. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een Nederlandse studie onder drieduizend patiënten.

Tot dusver ging het kabinet uit van een groep van ongeveer 600.000 mensen bij wie het vaccin onvoldoende aanslaat. Die groep blijkt nu waarschijnlijk enkele honderdduizenden kleiner dan gedacht.

Medicijnen remmen de afweer

Of het vaccin goed aanslaat, is afhankelijk van de medicijnen die patiënten krijgen tegen hun ziekte. Bij auto-immuunziekten keert de iemands afweer zich tegen het eigen lichaam. De patiënten krijgen daarom medicatie die hun afweersysteem remt. “We vroegen ons af: kan iemand dan wel antistoffen maken na vaccinatie?”, zegt Marieke van Ham, hoogleraar immunologie bij het Amsterdam UMC, en onderzoeker bij bloedbank Sanquin.

Ja, meestal wel, zo blijkt uit de resultaten van de eerste 1500 gevaccineerde patiënten uit het onderzoek. Bij de twaalf meest gebruikte soorten medicijnen maken patiënten na vaccinatie even vaak antistoffen aan als gezonde mensen. Slechts bij drie medicijnen is dat niet zo. Het gaat dan om rituximab, ocrelizumab en finglimod.

Slechts 1 op de 10 patiënten met een auto-immuunziekte is afhankelijk van deze middelen, schat Van Ham in. Die groep kan baat hebben bij een derde prik. Van Ham wil nog onderzoeken of het zin heeft om de prik voor deze groep op een strategisch moment toe te dienen. “Vaak krijgen mensen het medicijn elk half jaar. In de loop van de periode herstelt de afweer zich, dus mogelijk werkt het vaccin beter aan het eind daarvan.”

Binnenkort neemt De Jonge een besluit over de derde prik

De onderzoekers komen nu met het resultaat, omdat de verwachting is dat de Gezondheidsraad snel met een advies komt over het nut van een derde prik. Daarna minister De Jonge daarover een besluit. Patiënten bij wie de eerste twee prikken minder goed hebben gewerkt, zijn een logische eerste groep om extra te vaccineren. Maar voor de meeste patiënten met een auto-immuunziekte lijkt dat nu dus niet nodig.

Ook bij patiënten met nierfalen en dialysepatiënten doen de vaccins wat ze moeten doen, zo bleek enkele weken terug uit ander onderzoek. Maar bij patiënten die een nier- of longtransplantatie hebben ondergaan, en afweerremmende medicijnen gebruikt, slaan de vaccins vaak niet aan, zo werd toen duidelijk. Zij hebben mogelijk baat bij een derde of misschien zelfs vierde prik.

Er loopt nog een onderzoek naar de werking van vaccins bij kankerpatiënten.

