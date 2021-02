Gladheidscoördinator: ‘Als het echt serieus gaat sneeuwen loop je altijd achter de feiten aan’

Terwijl mensen thuis nog dromen over een winterwonderland, bereiden wegbeheerders zich al voor op de gevaarlijke kant van een sneeuwdek. Zij moeten wegen, straten en fietspaden begaanbaar houden. Sjaak van Hattem is gladheidscoördinator in het zuiden van Zuid-Holland.

Hij werkt al 23 jaar voor de provincie, de eerste jaren zat hij ook zelf op de strooiwagen. Vier vragen aan Van Hattem over zijn voorbereidingen op het winterse weekend.

Wat gaan jullie dit weekend doen?

“Er staan zo’n 120 auto’s klaar op onze strooipunten, waarvan 48 strooiwagens. We gaan het liefst al voor de sneeuw uit de weg op, maar dat kan alleen als het niet regent of ijzelt. Een weerbureau houdt ons op de hoogte, maar dat kunnen ze nu nog niet voorspellen. We strooien ‘nat’, een techniek waarmee we een zout­oplossing sproeien. Zo verwaait het zout niet. Vervolgens blijven we rijden en ploegen met onze strooiers en sneeuwschuivers.”

Klopt het dat de avondklok het strooien moeilijker maakt?

“Strooizout moet gemengd worden met de sneeuw op de weg, dat gebeurt doordat mensen er overheen rijden. Zo wordt het door de smeltende werking van het zout een papje dat je makkelijker weg kan schuiven. Wat dat betreft zijn we afhankelijk van vrachtverkeer, maar dat is er in het weekend sowieso al weinig. En door de avondklok is er nog minder verkeer op de weg. We moeten zien hoe dat dit weekend uitpakt.”

Valt er überhaupt wel tegen de mogelijke 20 tot 30 centimeter sneeuw op te strooien en te schuiven?

“Als het echt serieus gaat sneeuwen loop je altijd achter de feiten aan. Als er na het schuiven gelijk weer een paar centimeter valt kun je daar niet tegenaan werken. Soms zijn we wel twee etmalen achtereen aan het werk, dat is best zwaar voor de mannen. Dan is er gelukkig aflossing, ­zodat ze veilig kunnen blijven werken.

“Het scheelt wel dat sneeuw goed waarneembaar is. Als er een dik pak ligt gaan mensen niet de weg op, of passen hun rijgedrag aan. IJzel is veel linker, dat is niet goed te zien. Automobilisten gaan dan veel minder voorbereid de weg op en onderschatten het gevaar.”

Is een strooiwagen berijden een ­gevaarlijk beroep? Jullie gaan immers als eerste de weg op bij gladheid.

“Negentig procent van ons werk is preventief, voor de gladheid uit strooien dus. Het andere deel is curatieve acties, dan zijn de wegen al glad of worden dat in een korte tijd. De kans is vrij groot dat we dat dit weekend moeten doen. Wagens komen soms helemaal niet meer vooruit door extreme ijzel. Ook met sneeuwval blijft het altijd opletten voor de mannen, je moet je eigen voertuig onder controle houden, maar je hebt daarnaast ook nog te maken met weggebruikers die zich niet altijd even keurig gedragen, en dan druk ik me vrij netjes uit.

“Onze strooiers zijn zoveel mo­gelijk geautomatiseerd, met bijvoorbeeld een routeplanner die de bepaalt hoe de chauffeur moet rijden, maar ook of, hoeveel en hoe breed hij moet strooien. Zo kan hij zijn blik zo veel mogelijk op de weg ­houden.”

