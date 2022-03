Giro555 haalt ruim 106 miljoen euro op voor Oekraïne. Wat gebeurt er nu met dat geld?

Op het bureau van Giro555 in Nederland wordt, een dag na de landelijke actiedag, de balans opgemaakt. Wat staat er nu precies op de rekening, en wat komt er nog bij? Ondertussen doen de hulporganisaties in het oorlogsgebied en aan de grenzen wat ze al meer dan een week doen, zegt een woordvoerder van Giro555: hulp verlenen. “Ze gaan natuurlijk niet zitten wachten tot de financiële afdeling hier zijn werk heeft gedaan.”

Niemand heeft een glazen bol

Hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt, kan niemand voorspellen. Waar het opgehaalde geld precies heen zal gaan dus ook niet. Giro555 streeft ernaar om de helft van de miljoenen – op dinsdagavond was dat ruim 106 miljoen euro – in de komende zes maanden uit te geven aan acute noodhulp. De verwachting is dat het grootste deel van de opbrengst komend jaar wordt uitgegeven. Afhankelijk van het verloop van de oorlog en de precieze opbrengst, zal ook een deel van het geld besteed worden aan wederopbouw van Oekraïne.

Op dit moment kopen hulporganisaties onder meer waterflessen, matrassen en medicijnen voor in de schuilkelders, sturen ze voedselkonvooien vanuit Hongarije het oorlogsgebied in, en regelen ze warme maaltijden voor vluchtelingen die de grens overkomen.

De VN coördineren

Om te voorkomen dat elke organisatie op eigen houtje van alles gaat doen, wordt alle hulpverlening gecoördineerd door de VN-organisatie OCHA, laat Giro555 weten. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. Hulporganisaties die meedoen aan Giro555 zijn daar via de UNHCR ook bij betrokken, denk bijvoorbeeld aan het Rode Kruis.

De enorme pot met geld wordt verdeeld over de hulporganisaties, al naar gelang wat er nodig is. Daarbij wordt maximaal 5 procent van de opbrengst uitgegeven aan ‘bureaukosten’. Dat zijn bijvoorbeeld reclames, en mensen op het bureau in Nederland, maar ook de accountants die controleren of alles op de juiste plek terechtkomt.

De eindafrekening

De samenwerkende hulporganisaties maken al jaren van elke actie evaluaties met een financiële verantwoording. Over de actie na de enorme explosie in de haven van Beiroet, in 2020, is bijvoorbeeld te lezen dat op 30 april van vorig jaar 74 procent van de opbrengst van 15,3 miljoen euro is uitgegeven, en waaraan. Ruim 80.000 mensen zouden ermee geholpen zijn.

Dat zal ook nu weer gebeuren. Giro555 laat weten dat het al over drie maanden een eerste update wil geven over de besteding van het geld. “Giro555 wil zo transparant mogelijk zijn over hoe de geldstromen lopen en hoe de noodhulp wordt verleend”, aldus een woordvoerder.

