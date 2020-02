Ging tv-maker Alberto Stegeman te ver met zijn ‘nepbom’?

Onderzoeksjournalist Stegeman liet een ‘nepbom’ achter op legerplaats Oldebroek. Het OM eist een deels voorwaardelijke werkstraf.

Beide duimen stak hij de lucht in. De officier van justitie prees op die manier Alberto Stegeman maandag voor het aantonen van de mankementen van de beveiliging bij Defensie. In 2018 stapte de journalist voor het SBS-programma ‘Undercover in Nederland’ meermaals zonder toegangspas legerplaats Oldebroek binnen. Prima, aldus justitie. Maar met het achterlaten van een koffer met een ‘nepbom’ is Stegeman volgens de aanklager te ver gegaan. “Dat gaat voorbij aan het toelaatbare binnen de journalistieke exceptie.”

Had het minder vergaand gekund?

Of dat daadwerkelijk zo is, hangt volgens Wouter Hins af van twee elementen. Hij is hoogleraar mediarecht in Leiden en Amsterdam. “Strafrechtelijk gezien gaat het om de vraag: was het nut van die actie groter dan de schade die de veronderstelde nepbom heeft veroorzaakt?” Nadat personeel de koffer vond, werd de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld en was de kazerne urenlang afgesloten. “En: had Stegeman de tekortkomingen van Defensie ook op een minder vergaande wijze kunnen aantonen?”

Het valt Hins op dat rechters zeer verschillend oordelen over de journalistieke grenzen. Zo kreeg Stegeman eerder een boete opgelegd, omdat hij in 2008 een personeelspas van KLM voor zijn programma vervalste. Het gerechtshof in Amsterdam ontsloeg de journalist later van rechtsvervolging voor dat feit, maar hij en zijn medewerker kregen bij het gerechtshof in Den Haag tóch nog een voorwaardelijke boete van duizend euro.

“Stegeman is een bekende leverancier van jurisprudentie”, aldus Hins. “Sowieso is er veel aandacht voor het nut van onthullende journalistiek. Vóór 2000 kwam dit soort zaken amper voor. Toch heb ik niet het idee dat de vrijheid van de pers onder druk staat, voor de rechtspraak blijkt het belang van een onafhankelijke nieuwsvoorziening zwaar te wegen. Relatief vaak worden verdachten in dit soort zaken schuldig verklaard, maar krijgen zij geen straf.”

Knutselwerk van Bassie en Adriaan

Als de rechter met het Openbaar Ministerie instemt, vormt Stegeman daarop een uitzondering. Tegen de tv-maker is een deels voorwaardelijke werkstraf van 120 uur geëist, met een proeftijd van drie jaar.

De journalist heeft al gezegd in hoger beroep te gaan, als de rechter hem niet vrijspreekt. Zijn ‘nepbom’ omschreef Stegeman in de rechtbank als ‘het knutselwerk van Bassie en Adriaan’. Met het achterlaten van de attachékoffer met daarin onder meer tientallen schroeven, klei en foto’s van hemzelf, zegt hij dat hij zowel de gebrekkige beveiliging als opsporing bij Defensie aan de kaak kon stellen.

De rechter doet op 9 maart uitspraak.

