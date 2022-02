Gijzeling in Apple Store Leidseplein, politie massaal aanwezig

Het Parool meldt dat enkele medewerkers en klanten van de winkel zich hebben verschanst in een afgesloten ruimte boven de winkel, maar de politie kan dat desgevraagd niet bevestigen.

De politie is massaal aanwezig en probeert met specialistische eenheden “de situatie onder controle te krijgen”. Een groot gebied in de nabije omgeving van het Leidseplein is afgezet. Ook hulpdiensten zoals ambulances, brandweer en marechaussee zijn vertegenwoordigd. De inzet van hulpdiensten rondom het incident wordt dinsdagavond steeds groter, voertuigen rijden af en aan, met zwaailichten en sirenes. Uit voorzorg is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet, zegt een woordvoerder van de politie.

Traumahelikopter

Hoeveel mensen er nog in de winkel zijn, kan niet worden gemeld. De politie laat weten “terughoudend te zijn met informatie” om zo “de inzet daar niet te verstoren”. Omwonenden, ondernemers en werknemers in de buurt van het incident worden opgeroepen om niet naar buiten te komen en binnen te blijven.

Wat betreft de beelden die op sociale media te zien zijn zegt de politie die ook te hebben bekeken. Deze worden veiliggesteld en “meegenomen in het onderzoek”, aldus de politie.

Een traumahelikopter gaat ter plekke. Meerdere mensen meldden eerder op de avond aan AT5 schoten te hebben gehoord in het pand. Een medewerker van de winkel zou volgens de stadszender hebben geroepen dat er een overval gaande was.

In verband met de politieactie zijn de afritten bij S106 in het westen van de stad afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Bezoekers De Balie moesten weg bij ramen om gijzeling Apple Store

Bezoekers van De Balie moesten van de politie wegblijven bij de ramen vanwege de gijzeling. Na enige tijd is het debatcentrum, dat naast de Apple Store ligt, volledig ontruimd via het ontruimingsprotocol, zo meldt programmamaker Tim Wagemakers.

Het café in De Balie zat “helemaal vol”. Ongeveer tweehonderd man, zo schat Wagemakers. Via de Weteringschans is iedereen weggeleid. Het avondprogramma, waar volgens Wagemakers zo’n 150 mensen op af zouden komen, is gecanceld. Ook de stadsschouwburg in Amsterdam heeft besloten vanavond het theater te sluiten vanwege de gijzeling.