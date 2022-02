Gijzeling Apple Store Amsterdam voorbij, dader in handen politie

De gijzeling in de Apple Store in Amsterdam is voorbij, meldt de politie. Na vele uren heeft de gijzelnemer het pand aan het Leidseplein verlaten en is hij in handen van de politie.

“Hij ligt op straat en met een robot wordt hij onderzocht op explosieven. Vanaf afstand hebben politiemensen hem met vuurwapens onder controle”, aldus de politie.

Kort daarvoor was het de gegijzelde gelukt de Apple Store uit te rennen bij het ophalen van een pakketje voor de deur. Toen de gijzelnemer achter hem aanging, kon de politie de dader overmeesteren. Hierbij is de gijzelnemer hard aangereden door een politieauto.

De gegijzelde is in veiligheid gebracht, meldt de politie. Over zijn toestand is nog niets gemeld.

Aan het einde van de middag liep een gewapende overval op de Apple Store uit op een gijzeling. Het is nog onduidelijk of de gijzelaar een klant of een medewerker was. In de loop van de avond bevrijdde de politie tientallen mensen uit de winkel, niemand raakte gewond.

De politie was massaal aanwezig op het Leidseplein met speciale eenheden, een groot gebied in de nabije omgeving werd afgezet. Ook hulpdiensten stonden paraat, uit voorzorg werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingezet.

Bezoekers De Balie moesten weg bij ramen om gijzeling Apple Store

Bezoekers van De Balie moesten van de politie wegblijven bij de ramen vanwege de gijzeling. Na enige tijd is het debatcentrum, dat naast de Apple Store ligt, volledig ontruimd via het ontruimingsprotocol, zo meldt programmamaker Tim Wagemakers.

Het café in De Balie zat “helemaal vol”. Ongeveer tweehonderd man, zo schat Wagemakers. Via de Weteringschans is iedereen weggeleid. Het avondprogramma, waar volgens Wagemakers zo’n 150 mensen op af zouden komen, is gecanceld. Ook de stadsschouwburg in Amsterdam heeft besloten vanavond het theater te sluiten vanwege de gijzeling.