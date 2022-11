Giften ontvangen als bijstandsgerechtigde: minister Schouten wil flink schrappen in beruchte Participatiewet

De controle op bijstandsgerechtigden moet minder streng worden. Minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen Carola Schouten stelt een reeks aanpassingen voor aan de beruchte participatiewet.

Schouten zette maandag haar plannen uiteen in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin noemt ze meer dan twintig maatregelen waarmee ze de Participatiewet meer ‘in balans wil brengen’. Het uitgangspunt moet vertrouwen worden. ‘We gaan naast iemand staan in plaats van er tegenover’, schrijft ze aan de Kamer.

Schouten wil het aantal regels over bijverdienen naast een uitkering stroomlijnen, zodat duidelijk wordt wat wel en niet mag. Dat moet ook de overstap naar werk makkelijker maken. Mensen krijgen ook zelf meer te zeggen over hoe ze willen participeren. Een uitkeringsgerechtigde kan straks zelf ideeën aandragen, van een opleiding tot vrijwilligerswerk. Expliciete toestemming van de gemeente om dat te gaan doen is straks niet meer nodig.

Die gemeenten moeten tegelijk meer ruimte krijgen om zelf te experimenteren met de Participatiewet. Nu hebben ze die ruimte alleen als het experiment erop gericht is om mensen in een volledig betaalde baan te krijgen. Schouten wil dat versoepelen zodat ook mensen voor wie betaald werk nog niet in beeld is hiervoor in aanmerking komen.

De boodschappentas mag weer

Ook kunnen uitkeringsgerechtigden straks giften ontvangen, een storting van een familielid of een boodschappentas. Nu worden uitkeringsgerechtigden daar streng op gekort, een ‘boete op compassie’, noemt de minister het. Schouten denkt eraan om zulke giften tot een maximum van 1200 euro toe te staan zonder dat mensen verplicht zijn dat te melden bij de gemeente. Ook als zij willen mantelzorgen hoeven uitkeringsgerechtigden daarvoor voortaan geen toestemming meer te vragen. Ze kunnen voortaan ook tijdelijk bij de verzorgde gaan inwonen, of andersom, zonder consequenties voor de uitkering.

Schouten wil haar plannen op 14 december bespreken met de Tweede Kamer. Ze hoopt dat de nieuwe regels in juli 2024 in kunnen gaan.

Lees ook:

Wetten en regels zitten jongeren met een beperking in de weg. ‘Ik wil wel werken, maar ik durf gewoon niet’

Het is voor jongeren met een beperking moeilijk om financieel onafhankelijk te worden. Dat concludeert de Nationale Ombudsman na onderzoek. Strenge en ingewikkelde wetten zijn de oorzaak. Eerder trokken negen belangenorganisaties hierover ook al aan de bel.

Burgers zwaar de dupe door structurele knelpunten in de sociale zekerheid

Burgers die een beroep doen op de sociale zekerheid, voelen zich vaak niet gehoord, niet begrepen of niet serieus genomen. Enkelen voelen zich genegeerd. Dat melden onderzoekers aan de minister van sociale zaken.