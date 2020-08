GGD piept en kraakt; Amsterdam beperkt bron- en contactonderzoek

Ook op andere plekken een stevige opmars

Rotterdam blijft de stad met de meeste besmettingen. Vrijdag kwamen er 83 bij. In totaal testte de GGD in Rotterdam deze week 619 personen positief. Vorige week was de toename nog 342, een stijging dus van 81 procent. In Amsterdam testte de GGD 74 nieuwe patiënten, wat het totaal voor deze week op 546 brengt. Vorige week kwamen er 262 nieuwe besmettingen bij. De toename is daarmee groter dan in Rotterdam; 108 procent.

Doordat de aandacht nu vooral uitgaat naar de grootste steden, wordt bijna vergeten dat in de rest van Nederland het virus ook bezig is aan een stevige opmars. Met het gemiddeld aantal besmettingen van de afgelopen vijf dagen als maatstaf heeft Bergen op Zoom relatief gezien het hoogste aantal besmette personen. Gouda volgt, en op plaats 3 komt Rotterdam. In de top 10 staan, behalve Amsterdam op plek 5, ook nog Schiedam, Gorinchem, Ouder-Amstel, IJsselstein, Rijswijk en Zwijndrecht.