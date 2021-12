GGD’en willen voor boosters naar grieppriksysteem

Als er iets is dat de GGD’en dit jaar hebben geleerd, dan is het wel snel opschalen.

GGD’en zetten deze week 1,45 miljoen vaccinaties, afgelopen woensdag waren het er meer dan 250.000, een record. Een deel van de gevaccineerden maakte zijn afspraak door te bellen met een van de 10.000 medewerkers in de callcenters. Het jaar van de GGD’en was dan ook een jaar van grote getallen. Want naast het personeel in de callcenters werken 25.000 tot 30.000 medewerkers in de test- en vaccinatiestraten en zijn nog eens 8000 bron- en contactonderzoekers actief.

Dat is allemaal neergezet onder zeer hoge tijdsdruk, zegt Jaap Eikelboom, sinds oktober directeur van de Covid Programma Organisatie van GGD GHOR. Er is volgens hem zoveel reden om als GGD’er trots te zijn op wat er is bereikt.

Lang aan de telefoon

Maar al die kritiek dan? Natuurlijk hoort hij dat. Het is ook niet zo dat alles goed gaat. Klachten zijn er over het lange wachten aan de telefoon om een boosterafspraak te maken. Dat is wel te verklaren, zegt Eikelboom. Half december konden ineens miljoenen Nederlanders hun booster sneller halen omdat het kabinet niet zes maar drie maanden na de laatste vaccinatie wilde boosteren. “Dan heb je ineens 1,4 miljoen 60-plussers meer die een booster kunnen ontvangen. Tegen bijna een miljoen telefoontjes waarbij mensen blijven bellen of hun telefoon op redial zetten, is niets opgewassen. Wij hebben het grootste callcenter van Europa, maar zelfs dat is niet genoeg.”

In de toekomst wil Eikelboom minder afhankelijk zijn van het callcenter. “We willen toe naar een systeem zoals huisartsen gebruiken bij de griepprik. Dan krijg je per sms of brief het bericht dat u welkom bent op deze dag en op deze tijd. Lukt dat niet, dan kan via het webportaal een nieuwe afspraak worden gemaakt. We hebben zo de 60-plussers benaderd die in de tweede week van januari een afspraak hadden. Zij kregen op deze manier de mogelijkheid eerder te komen. Ook stuurden we een sms naar mensen uit de griepprikgroep.”

Dat verliep toch niet helemaal naar wens? “Nee, de 23ste zou dat systeem klaar zijn zodat we de 24ste konden starten met de griepprikgroep die we graag voorrang wilden geven. Maar we hadden een technisch probleem en dat oplossen tijdens kerst is lastig.”

Vaccinatiestraat in Houten. Beeld Werry Crone

Scan-prik-scan

De GGD’en moesten dit jaar geregeld een flinke tand bijschakelen. Dat begon al met de eerste vaccinatiecampagne die ineens veel sneller moest. GGD’en tuigden op stel en sprong een nieuw systeem op, maar “hadden we een voorbereidingstijd van een jaar, dan hadden we een ander systeem ontworpen”, zegt Eikelboom. “Er zijn verbeteringen doorgevoerd, maar omdat de boostercampagne ook is versneld, kunnen we die nog niet gebruiken. We zouden bijvoorbeeld in het webportaal de mogelijkheid willen om afspraken te verzetten. Ook willen we de administratie versnellen met iets dat scan-prik-scan heet. Straks krijg je bij een uitnodiging een streepjescode of qr-code, die wordt gescand als je binnenkomt in de vaccinatiestraat. Als je de prik hebt gekregen, word je nog een keer gescand en worden de nieuwe gegevens verwerkt. Dat soort veranderingen moet je niet doorvoeren als je 400.000 afspraken per dag maakt en 250.000 prikken registreert.”

Als Nederland traag begint aan test- of vaccinatiecampagnes, wijzen critici naar het ingewikkelde Nederlandse zorglandschap, met onder andere 25 GGD’en. Die hangen weliswaar onder de GGD GHOR, maar zijn wel zelfstandig. Een strakke, centrale regie zou helpen. Daar is Eikelboom het niet mee eens. “Met 25 zelfstandige GGD’en waren we in staat in het voorjaar een succesvolle vaccinatiecampagne neer te zetten en dat doen we nu weer. Kijk naar de cijfers en hoe snel we kunnen opschalen, ook dankzij wat er in de regio’s aan uitvoeringskracht is. Als je dat strak centraal stuurt weet ik niet of we daartoe in staat zouden zijn geweest. Met alle GGD’en zijn we in staat mensen goed te behandelen en hen een veilig gevoel te geven in de prikstraten. Er wordt veel gemopperd, dat komt naar buiten, maar wat je niet ziet zijn de vele warme berichten die wij terugkrijgen van de mensen.”

Lees ook:

Kabinet verwacht in 2022 nog twee boosterrondes

Het kabinet gaat ervan uit dat er volgend jaar drie boosterrondes voor coronavaccins kunnen komen, dat is inclusief de nu al lopende boosterronde. In 2023 zou er ten minste één boosterronde kunnen komen.