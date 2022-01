GGD-directeuren: Quarantaine voor scholieren schiet doel voorbij

Een kwart van de basisschoolleerlingen zit in quarantaine en dat kan zo niet langer. Het quarantainebeleid voor scholieren moet daarom worden versoepeld, betogen de directeuren publieke gezondheid van alle 25 regionale GGD’en en de landelijke GGD-voorzitter André Rouvoet vrijdagochtend in een brief.

Volgens de directeuren, die elk in hun eigen regio belast zijn met het bewaken van de publieke gezondheid, heeft het ‘middel quarantaine voor scholieren zijn doel voorbijgeschoten’. Er is juist sprake van een toename van gezondheidsschade onder jongeren, aldus de ondertekenaars van de brief. Daarom moet het quarantainebeleid op de schop.

Isolatie en leerachterstanden

De oproep vanuit de GGD’en is opvallend te noemen. Het quarantainebeleid in Nederland wordt bepaald door het RIVM op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en nog niet eerder spraken directeuren van de GGD zich zo duidelijk uit tegen het geldende beleid. Vandaag bespreekt het OMT, waarin ook enkele vertegenwoordigers van de GGD zitten, de quarantaineregels die gelden in het onderwijs.

De regionale GGD-directeuren zien zich genoodzaakt om zich uit te spreken. In de brief sommen zij de schadelijke gevolgen van de coronacrisis op, zoals de isolatie waarin leerlingen belanden en leerachterstanden en achterblijvende leerprestaties die ontstaan. “Meer dan voorheen kampen jongeren met eenzaamheid of depressieve gevoelens”, constateren de GGD-directeuren. En toekomstperspectief ontbreekt, vooral voor jongeren.

‘Misschien had het een of twee klassen gescheeld’

Het quarantainebeleid vormt maar een klein onderdeel van alle coronamaatregelen, maar door het versoepelen van de quarantaineregel bij drie of meer besmettingen in een klas, hoeven er minder klassen naar huis gestuurd te worden, constateren de GGD-directeuren. “Scholen zijn dan weer beter in staat op een normale manier onderwijs te verzorgen en jongeren krijgen weer de kans om zich gezond en veilig te ontwikkelen.”

Het is de vraag of alleen het aanpassen van die driebesmettingenregel voldoende gaat zijn. Rector Bas Boensma van het Coornhert Lyceum in Haarlem vertelde donderdag in deze krant dat hij een groot aantal klassen naar huis moest sturen en moest overstappen op digitaal onderwijs voor deze leerlingen. Maar dat was bij een grens van bijvoorbeeld vijf besmettingen niet veel anders geweest, zegt hij. “Misschien dat het een of twee klassen had gescheeld.”

Geen duidelijke voorkeur

Ook experts vragen zich af wat er nodig moet zijn. Hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim (Radboudumc) reageert op Twitter op de brief. “Heel goed”, schrijft hij, “alleen denk ik dat het nog radicaler zou moeten.” Zijn suggestie: alleen positieve kinderen gaan naar huis en de rest van de klas draagt een goed masker.

Onderwijsbonden zoals de PO-Raad, de koepel van basisscholen, de Algemene Onderwijsbond en belangenvereniging Ouders & Onderwijs hebben geen duidelijke voorkeur voor quarantaineregels uitgesproken. Die afweging laten zij liever bij deskundigen, zoals het OMT, lieten ze donderdag weten.

