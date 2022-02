Gezondheidsraad vindt boostervaccinatie voor gezonde tieners niet nodig

Een extra inenting met een coronavaccin heeft bij gezonde tieners in de leeftijdsgroep 12 tot 17 jaar medisch gezien weinig zin. Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies voor de regering over het ‘boosten’ van tieners. De raad adviseert het kabinet wel om ‘maatwerk’ mogelijk te maken voor adolescenten die om medische redenen wel een booster nodig kunnen hebben, of die een booster willen om kwetsbare familieleden te beschermen.

Alleen volledig gevaccineerde tieners zouden in aanmerking komen voor een booster. Van alle jongeren heeft 67 procent zich sinds vorig jaar zomer volledig laten vaccineren.

Maar als deze gevaccineerde tieners een omikroninfectie krijgen, verloopt die over het algemeen mild en is de kans op ziekenhuisopname minimaal, zo beschrijft de Gezondheidsraad. Ook de kans op de ernstige coronacomplicatie MIS-C is bij gevaccineerde tieners zeldzaam. Bovendien, zo beargumenteert de raad, brengt een vaccinatie ook het risico met zich mee op bijwerkingen, waaronder de zeldzame bijwerking myocarditis, een ontsteking van de hartspier.

Deadline op het advies is overschreden

Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid is niet verplicht om het advies op te volgen, maar in de voorbije twee jaren is dat wel gebeurd.

De Gezondheidsraad vond de afweging duidelijk ingewikkeld, aangezien de deadline voor dit adviesrapport met drie weken is overschreden, terwijl het ministerie juist had aangedrongen bij de raad om het advies met prioriteit te behandelen. Eerder liet de raad aan Trouw weten dat het ministerie van volksgezondheid wel een datum op een ‘verlanglijstje’ kan zetten, maar het advies klaar is als het klaar is.

Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor tieners

Complicerende factor voor de Gezondheidsraad is dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) nog geen vaccin officieel heeft goedgekeurd als booster voor de groep 12- tot 17-jarigen. De inzet van het vaccin bij tieners zou dan ‘off-label’ zijn, iets wat in Nederland niet gebruikelijk is.

Eerder had de Wereldgezondheidsraad zich bij monde van hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan uitgesproken tegen het extra inenten van tieners tegen het coronavirus. “Er is op dit moment geen bewijs dat gezonde kinderen of adolescenten een booster nodig hebben. Geen enkel bewijs”, zei ze in een interview. De Wereldgezondheidsraad is al langer kritisch op landen die op basis van gebrekkig wetenschappelijk bewijs te pas en te onpas nieuwe vaccinatiecampagnes aankondigen.

‘Maatwerk’ valt buiten mandaat van de raad

De Gezondheidsraad sluit zich aan bij de visie van de WHO. Daarmee wijkt het af van vaccinatie-adviseurs in Duitsland, Frankrijk en Italië die een boostervaccinatie al wel beschikbaar hebben gemaakt voor tieners. Sterker: om in Italië gebruik te kunnen maken van het coronatoegangsbewijs moeten kinderen vanaf de 12 jaar zes maanden na hun laatste vaccinatie een nieuwe laten zetten. Dat geldt ook voor Nederlandse reizigers.

De Gezondheidsraad schrijft in het advies zich te realiseren dat het boosten van tieners hun de mogelijkheid kan geven om te reizen naar landen die een boostervaccinatie verplicht stellen. Of het kabinet ook voor deze groep ‘maatwerk’ zou moeten aanbieden valt buiten het ‘mandaat’ van de Gezondheidsraad, schrijft ze.

