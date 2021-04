Gezondheidsraad: vaccineer 60-minners niet met AstraZeneca

Dat zal het vanavond bekendmaken in een spoedadvies over het probleemvaccin. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA liet woensdag nog weten dat de voordelen van AstraZeneca opwegen tegen de zeer zeldzame bijwerkingen, en adviseerde gewoon door te prikken. De Nederlandse Gezondheidsraad trekt nu dus een andere conclusie. De raad laat wel weten dat mensen die al een eerste inenting hebben gehad met het AstraZeneca-vaccin de mogelijkheid krijgen om nog een tweede prik te halen.

Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) vroeg de raad om met een spoedadvies te komen over het vaccin, naar aanleiding van de meldingen van trombose en een verlaagde hoeveelheid bloedplaatjes, een zeldzame bijwerking die verband blijkt te hebben met het vaccin. Naar verwachting wordt vanavond bekend of het kabinet het advies van de Gezondheidsraad zal opvolgen. Eerdere adviezen, over de volgorde van vaccineren, werden maanden geleden niet opgevolgd door het kabinet.

De eerdere meldingen van de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes na het vaccineren waren eerder reden voor Nederland om tijdelijk te stoppen met het vaccin bij mensen onder de 60 jaar. Een definitieve beslissing wil De Jonge pas nemen na het advies van de Gezondheidsraad, en na de conclusies van het onderzoek van het EMA.

Verband met trombose

Woensdag concludeerde het EMA dat er waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin van AstraZeneca en de zeldzame gevallen van ongewone trombose. Het EMA heeft 86 meldingen onderzocht van de combinatie van stollingsproblemen en een tekort aan bloedplaatjes. Achttien patiënten waren overleden.

Inmiddels zijn er 222 gevallen bekend in het Verenigd Koninkrijk en Europa, op een totaal van 34 miljoen inentingen. Vermoedelijk zijn niet alle gevallen bekend. Volgens het EMA treedt deze ernstige bijwerking minder dan eens per honderdduizend inentingen op. In Nederland zijn tot nu toe acht gevallen bekend, op 400.000 vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca.

Het is mogelijk dat de zeldzame bijwerking het gevolg is van een auto-immuunreactie. In dat geval zou de afweer door het vaccin worden geprikkeld en zich tegen de bloedplaatjes keren. Bij enkele patiënten, maar niet allemaal, zijn antistoffen tegen de bloedplaatjes aangetroffen. Dat maakt de verklaring plausibel. Daar komt bij dat de bijwerkingen vaker optreden dan je zonder vaccinaties zou verwachten. Bovendien openbaarden ze zich binnen twee weken na de vaccinatie. De combinatie van die drie factoren - vaker voorkomen, kort na de vaccinatie én een mogelijk mechanisme - maakt het volgens het EMA waarschijnlijk dat het vaccin de oorzaak is. Maar een hard bewijs is er nog niet.

Tot nu toe zijn het vooral vrouwen jonger dan 60 jaar die erdoor zijn getroffen, maar nog onduidelijk is of zij daadwerkelijk een specifieke risicogroep vormen. Het vaccin van AstraZeneca is met name aan deze groep toegediend. Ouderen kregen veelal Pfizer of Moderna, AstraZeneca ging vooral naar zorgpersoneel, en sinds kort ook naar 60-plussers.

In het Verenigd Koninkrijk zijn 20 miljoen mensen met dit vaccin ingeënt, en meer gespreid over de gehele bevolking. Daar gaat het tot nu toe om 79 gevallen: 51 vrouwen en 28 mannen. In dat land zijn ook 11 miljoen prikken met Pfizer gezet. Daarbij zijn twee gevallen van ongewone trombose gemeld - maar dat zijn er niet meer dan er zonder de vaccinaties zouden zijn verwacht.

Landen reageren verschillend op de problemen met AstraZeneca en op de conclusies van het Europees Medicijnagentschap. Duitsland, Italië en Spanje prikken voorlopig niet meer met AstraZeneca bij mensen onder de 60 - wat de Nederlandse Gezondheidsraad nu dus ook adviseert. België heeft die grens bij 55 jaar gelegd. In het Verenigd Koninkrijk krijgen mensen onder de 30 jaar dit vaccin niet meer. Bij hen is de kans dat ze door een coronabesmetting op de ic belanden kleiner dan het risico op complicatie door het vaccin.

De voordelen van een inenting met het AstraZeneca-vaccin wegen duidelijk op tegen de risico’s van bijwerkingen. Dat heeft de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA woensdag geconcludeerd na onderzoek naar een ernstige bijwerking die werd gemeld na vaccinatie. Landen kunnen doorgaan met inenten, aldus EMA-voorzitter Emer Cooke.