Gezondheidsraad: Geef 60-plussers een derde prik

Tussen de tweede en derde prik moet een half jaar zitten, zo adviseert de raad. Dat betekent dat de meeste Nederlanders ouder dan 75 al snel hun nieuwe vaccin kunnen halen. De groep jonge zestigers zal nog even moeten wachten, omdat zij later hun tweede dosis kregen.

De vaccins beschermen nog altijd goed, zegt Bart-Jan Kullberg, de voorzitter van de Gezondheidsraad. “Alle vier de vaccins werken voor 90 tot 95 procent tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname, maar niet voor 100 procent. Als 5 procent alsnog ernstige covid ontwikkelt, dan heb je het bij een hoge infectiedruk over een behoorlijk aantal zieken.”

Hoge infectiedruk

Die infectiedruk, ofwel het aantal besmettelijke personen dat in Nederland rondloopt, is momenteel hoog en stijgende. Vandaar dat de Gezondheidsraad dit een goed moment vindt om positief te adviseren over de booster. Dat zal een vaccin zijn van Pfizer of Moderna. Deze twee zijn goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenbureau EMA.

De leeftijd van 60 jaar is volgens Kullberg gekozen omdat vanaf die leeftijd de bescherming sneller terugloopt. Daarbij schiet vanaf die leeftijd ook het percentage omhoog dat door ziekte in het ziekenhuis belandt. Een medische aanleiding om Nederlanders jonger dan 60 een derde prik te geven is er niet, aldus de raad. Uitzondering zijn Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar die in een instelling wonen. Daar kan het virus ineens snel om zich heen slaan, en sommige bewoners van instellingen zijn extra kwetsbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor Nederlanders met het syndroom van Down. Mensen met een slecht functionerend immuunsysteem krijgen nu al een derde dosis aangeboden.

Niet bedoeld om nieuwe golf te breken

De boostercampagne is niet bedoeld om de nieuwe golf aan besmettingen en ziekenhuisopnames te keren, zegt Kullberg. “Dat moeten de maatregelen en de primaire vaccinaties doen. De booster staat dus los van het bestrijden van het aantal besmettingen.”

Volgens Kullberg zijn er aanwijzingen uit Israël dat de booster een goede extra bescherming biedt tegen ziekenhuisopname. Dat land is eind juli begonnen om de 60-plussers een derde prik te geven. Israël was het eerste land dat een groot deel van de bevolking had gevaccineerd. En dus kregen Israëliërs ook als eerste te maken met afnemende werking van vaccins.

De eerste onderzoeksgegevens vanuit Israël laten zien dat 60-plussers die een booster kregen na 12 dagen bijna 20 keer minder kans hadden om positief te testen dan mensen zonder derde prik. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de kans op ziekenhuisopname. In een groep waar mensen driemaal waren geprikt, werden 29 personen ziek, terwijl in de groep die tweemaal een vaccin kreeg 231 patiënten zich moesten laten opnemen vanwege ernstige ziekte.

Israël biedt elke inwoner een derde dosis aan. In Europa doen onder meer Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije dat ook. Maar de meeste landen kiezen ervoor te beginnen met de oudste bewoners. België bijvoorbeeld. Daar kunnen 65-plussers zich voor een derde keer laten vaccineren. Deze week maakte de regering in Brussel bekend dat ook zorgmedewerkers een derde dosis kunnen krijgen.

Lees ook:

Een derde prik, is dat ethisch? ‘De discussie toont aan hoe oneerlijk we zijn geweest’

Is het ethisch om derde prikken uit te delen, zoals het kabinet wil? Vanzelfsprekend is het in ieder geval niet, vindt Hans Hogerzeil, voormalig WHO-directeur en emeritus hoogleraar Global Health.