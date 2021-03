Gezondheidsraad: Eén prik is voldoende voor wie al corona heeft gehad

Van de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca moet iedereen eigenlijk twee doses krijgen. Maar uit onderzoek blijkt dat covidpatiënten minstens een half jaar lang hun immuniteit behouden. Ook blijkt dat één dosis vaccin binnen die zes maanden voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus zorgt.

Tot nu toe hebben naar schatting 3,5 miljoen Nederlanders covid gehad. Deze cijfers komen uit de bloedtesten van bloedbank Sanquin. Het officiële aantal positieve testen ligt op 1,12 miljoen. Omdat tot juni vorig jaar nauwelijks is getest, is ruim een miljoen personen in deze groep afkomstig uit de tweede golf. Zij kunnen dus toe met één prik.

Klaar in juli

Eerder zei minister Hugo de Jonge al dat hij hoopt dat in juli twee derde van de Nederlanders boven de 18 die zich wil laten vaccineren twee keer een vaccin heeft gehad en dat een derde één prik heeft ontvangen. Die miljoen ex-covidpatiënten behoren dus tot die laatste categorie.

De Jonge verwacht dat vanaf volgende maand de GGD’en en huisartsen kunnen vaccineren met een middel waarbij één dosis voldoende is. Komende donderdag beslist het Europees medicijnagentschap EMA over het vaccin van Johnson en Johnson, waartoe ook het Leidse Janssen behoort.

Vanaf mei kunnen GGD’en, ziekenhuizen en huisartsen ongeveer 2,5 miljoen prikken per week zetten, zo verwacht het ministerie van volksgezondheid. Of dat ook lukt, is afhankelijk van de levering van de vaccins. Met name bij AstraZeneca loopt dat moeizaam. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei maandag dat het bedrijf tot nu toe slechts 10 procent heeft geleverd van het aantal beloofde vaccins.

Werkt wel bij 65-plus

Over AstraZeneca zei de Gezondheidsraad maandag dat recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit vaccinatiemiddel ook goed werkt bij mensen boven de 65 jaar. Begin februari nog stelde de Gezondheidsraad dat AstraZeneca beter past bij jongere groepen omdat het middel onvoldoende was getest op ouderen. Landen als Duitsland, België, Frankrijk, Zweden en Italië besloten ook het vaccin niet aan 65-plussers te geven.

Duitsland, Frankrijk en België kwamen daar een paar dagen geleden van terug. En nu dus ook Nederland – althans de Gezondheidsraad, want het kabinet moet nog wel besluiten of zij het advies van de raad overneemt.

Niet populair

AstraZeneca is geen populair vaccin in Europa. Dat heeft te maken met de effectiviteit die ver onder dat van Pfizer en Moderna ligt. De effectiviteit ligt op 60 procent, terwijl Pfizer en Moderna rond de 95 procent halen. Maar het vaccin beschermt voor 85 tot 100 procent tegen ernstige complicaties bij covid, wat vergelijkbaar is met de vaccins van Pfizer en Moderna.

De Gezondheidsraad keek ook opnieuw naar een advies over uitstellen van een tweede prik bij Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Dat blijft de raad een slecht idee vinden.

