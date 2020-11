Gezondheidsraad adviseert: geef ouderen en kwetsbaren als eersten een vaccin

Volgens de Gezondheidsraad wordt met die strategie de meeste gezondheidswinst behaald. Daarbij gaat de raad uit van de huidige situatie met een hoog aantal besmette personen en van het geringe aantal vaccins dat Nederland in eerste instantie te verdelen heeft.

Dat is de kern van het advies dat de Gezondheidsraad donderdagochtend aan minister Hugo de Jonge van volksgezondheid heeft aangeboden. De minister had gevraagd wat de beste strategie zou zijn en hoe deze afhing van de eigenschappen van een vaccin.

Er zijn in principe drie strategieën, schrijft de raad. Als het verminderen van ernstige ziekte en sterfte het uitgangspunt is, dan moet voorrang gegeven worden aan de groep die daarvoor het meeste risico loopt: mensen boven de zestig jaar en degenen die extra kwetsbaar zijn door onderliggende aandoeningen zoals suikerziekte of hartproblemen. En mochten zij om medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd, dan zou je hen kunnen beschermen door de mensen die hen verzorgen of verplegen in te enten.

Het draaiend houden van de samenleving

Je kunt ook proberen de epidemie terug te dringen. Daar is de samenleving als geheel bij gebaat. Bij die strategie worden de mensen ingeënt die het meest bijdragen aan de verspreiding van het virus. Dat zijn nu met name de jongeren tussen de twintig en dertig jaar. Zij hebben zelf relatief weinig last van het virus. Daardoor is het de vraag of zij zich massaal zullen laten vaccineren. Bovendien is nog niet duidelijk of de vaccins die op de markt komen, ook de verspreiding tegengaan. Het is goed denkbaar dat mensen door een vaccin worden beschermd tegen ziekte, maar het virus toch bij zich dragen.

In een derde strategie is het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting het uitgangspunt en wordt die groep het eerst ingeënt die van vitaal belang is voor het draaiend houden van de samenleving. Dan komt volgens de raad het zorgpersoneel op de eerste plaats. Bij andere vitale beroepen denkt de raad aan het onderwijs of de politie. De prioritering daarin hangt weer af van de ernst van de epidemie, de beschikbare hoeveelheid vaccins en de eigenschappen daarvan.

Omdat Nederland in de eerste maanden van 2021 waarschijnlijk over weinig vaccins kan beschikken, adviseert de raad om voorrang te geven aan ouderen en kwetsbaren – bij de derde strategie gaat het bijvoorbeeld om twee miljoen zorgmedewerkers. Maar ook binnen die kwetsbare groep is nadere prioritering vermoedelijk nodig. Begin daarom met de zestigplussers met een ernstige aandoening, adviseert de raad, en daarbinnen met de oudste groep.

Als de vaccins daadwerkelijk voor Nederland op de markt komen en meer bekend is over hun geschiktheid, zal de Gezondheidsraad zijn advies wellicht aanpassen.

