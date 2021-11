Gezondheidsraad adviseert: geef alle volwassenen een boosterprik, van oud naar jong

Ook alle volwassenen onder de zestig jaar zouden een extra vaccinatie (ook wel booster) tegen het coronavirus moeten krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad donderdag aan het kabinet. De commissie adviseert tevens om deze groep van oud naar jong in te enten, met het oog op efficiëntie. De booster moet een mogelijke (verdere) terugloop in bescherming tegen ernstige ziekte voor zijn en mensen langdurig beschermen.

Het is dus niet nodig om bij het toedienen van de boosterprik onderscheid te maken op basis van het vaccin dat iemand eerder heeft gekregen, stelt de Gezondheidsraad. De verschillen in bescherming tussen de diverse vaccins zijn relatief klein, constateert de Raad. Omwille van efficiëntie is het daarom beter om vanaf de 59 jaar van oud naar jong iedereen die dat wil zo snel mogelijk nogmaals in te enten. In Nederland zijn onder de 60 drie vaccins gezet: van Pfizer/BioNTech, Moderna en Janssen.

De Raad benadrukt te zeggen dat alle vaccins op dit moment nog goed beschermen tegen ernstige ziekte. Wel zijn er tekenen dat de bescherming iets terugloopt. Dit is niet ongebruikelijk, aldus de deskundigen. ‘Een terugloop in bescherming van de coronavaccins is in lijn met wat er bij andere vaccins wordt gezien.’

Het kabinet had al besloten dat mensen onder de 60 ook in aanmerking komen voor een boosterprik, vanaf het moment dat iedereen boven de 60 jaar en mensen werkzaam in de zorg die dat willen hun extra inenting hebben gehad. Die ‘boostercampagne’ voor 60-plussers en zorgpersoneel is op 18 november begonnen en duurt naar verwachting tot medio februari. Ook die groep krijgt van oud naar jong een intenting, afgezien van zorgpersoneel en bewoners van een instelling.

Daarna kunnen ook alle 60-minners worden geprikt. Daarvoor is tegen die tijd naar verwachting voldoende vaccin op voorraad. Het RIVM heeft berekend dat het drie tot vier maanden duurt om alle volwassenen onder de 60 een booster toe te dienen. Ongeveer 8,5 miljoen mensen komen dan in aanmerking voor een extra vaccinatie. Wel moeten er zes maanden zitten tussen de laatste dosis van de primaire vaccinatie en de boosterprik.

Lees ook:

Nog nooit waren er zoveel coronabesmettingen in verpleeghuizen. ‘Onze cliënten kunnen nergens anders heen’

De huidige coronagolf brengt ook de verpleeghuizen en thuiszorg in de problemen. Waarom deze golf aan de ene kant zwaarder is, en aan de andere kant juist minder heftig.