Gezondheidsfondsen boos over reclame nicotinezakjes op auto's van McLaren

De nicotinezakjes van Velo zijn verslavend en bovendien verboden in de Europese Unie. Toch rijdt het Formule 1-raceteam McLaren op de Grand Prix in Zandvoort eind deze maand rond in wagens met de naam van dit merk erop. Onbegrijpelijk, vinden de Hartstichting, het Longfonds en KWF Kankerbestrijding. De gezondheidsfondsen dienden een klacht in bij de Reclame Code Commissie.

Dave Krajenbrink van de Hartstichting noemt de zakjes van Velo ‘een soort theezakjes met nicotine voor onder bovenlip’. Vaak wordt het spul snus (spreek uit: snuus) genoemd. In Nederland mogen de nicotinezakjes niet worden verkocht, maar via internet zijn ze gemakkelijk te verkrijgen. Ook onder jongeren is snus populair. De Hartstichting, het Longfonds en KWF kankerbestrijding, verenigd in de stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, maken zich daar zorgen over. “De zakjes tasten het zenuwstelsel aan”, zegt Krajenbrink. “Je kunt er hartritmestoornissen van krijgen en verslaafd raken. Bovendien kan het een opstapje zijn om te gaan roken.”

Reclames in strijd met de ‘goede smaak’

Tabaksfabrikant British American Tobacco produceert de zakjes. Tabak zit er niet in. Daarom valt snus niet onder het reclameverbod voor rookwaar. Rondrijden met auto’s met daarop in grote letters ‘Velo’, zoals McLaren doet, mag dus van de wet, erkennen ook de gezondheidsfondsen. Krajenbrink: “Maar de Reclame Code Commissie heeft ook regels over dat reclames niet in strijd mogen zijn met goede smaak of fatsoen. Bovendien staat in de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten dat reclame niet mag aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid.”

De Reclame Code Commissie wil inhoudelijk nog niet ingaan op de klacht. Het is ook nog niet zeker dat de commissie die klacht in behandeling neemt, laat een woordvoerder weten. Is dat het geval dan zal het nog een aantal weken duren voordat een uitspraak volgt. Duidelijkheid over of McLaren te ver gaat door met de Velo-wagens het Zandvoortcircuit op te willen, volgt dus hoe dan ook niet voor de Grand Prix die in het laatste weekend van augustus plaatsvindt.

Sowieso kan de Reclame Code Commissie McLaren niet dwingen met andere auto’s te rijden. Het advies dat volgt op een uitspraak van de commissie is niet bindend. Wie zich niet houdt aan de regels verschijnt wel met naam en toenaam op de website.

Lees ook:

Zijn nicotinezakjes de nieuwe sigaret?

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt de populariteit van zogeheten nicotinezakjes toe. Gebruikers beschouwen ze als een ‘veilig’ alternatief voor roken, maar het gebruik is niet zonder risico.