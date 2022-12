Gezocht: meer tijdelijke baasjes voor hulphonden zoals Larko en Grodo

Kwispelend komt hond Grodo op het bezoek af. De zwarte kruising van een labrador en een golden retriever is vrolijk onstuimig. “Laag, Grodo!”, corrigeert baasje Richard van der Horst hem. De half jaar oude hulphond in spe mag niet opspringen bij mensen. Gehoorzaam loopt de pup naar de bench in de woonkamer, als hij ‘bench’ hoort.

Van der Horst (51) en zijn partner Judith Haisma (51) uit Oosterwolde zijn nu een half jaar puppypleeggezin voor KNGF Geleidehonden. Ze voeden de toekomstige hulphond zo’n 14 tot 16 maanden op, waarna hij naar de opleidingsschool in Amstelveen gaat. Daar wordt hij klaargestoomd voor het echte hulpwerk.

Het socialiseren van een hond is de belangrijkste taak van een opvanggezin, waarvan KNGF er gemiddeld 170 heeft. Er is een groot tekort. Ruim 150 cliënten wachten momenteel op een hulphond, van wie de helft op een vervangend dier. De wachttijd is zo’n anderhalf jaar. De vraag naar blindengeleidehonden, assistentiehonden (voor mensen in een rolstoel) en buddyhonden (voor kinderen met autisme of volwassenen met PTSS) neemt toe. Door de coronalockdowns ontstonden er vertragingen in het fokken van pups en groeide de wachtlijst. Ook zien of horen mensen van anderen hoe positief een hulphond kan zijn.

De voorwaarden zijn versoepeld

“We willen meer mensen helpen, maar het wordt lastiger om pleeggezinnen te vinden”, vertelt puppy-instructeur Renée Krommedijk (34), die opvangouders begeleidt en als vraagbaak fungeert. “Misschien weten te weinig mensen wat het inhoudt. Ervaring met honden is niet per se nodig. Wel liefde voor honden, tijd en motivatie.”

De voorwaarden zijn onlangs versoepeld. Thuiswerkers en mensen met een eigen hond komen ook in aanmerking. “Instructeurs beoordelen altijd of een gezin geschikt is, waarbij dierenwelzijn voorop staat”, licht Eveline Mulder van KNGF Geleidehonden toe. Opvangouder zijn is vrijwilligerswerk. De kosten voor voer, inentingen en dierenarts worden vergoed.

Blijkt op de trainingsschool dat een hond toch niet geschikt is als hulphond, wat overigens zelden voorkomt, dan mogen pleeggezinnen de hond terugnemen. Mulder: “We zoeken altijd een goed huis voor de dieren. Ook pensioenhonden kunnen bij hun cliënt blijven of gaan terug naar het pleeggezin.”

Van der Horst fokte jaren jachthonden. “Ik miste een hond”, vertelt hij, terwijl hij Grodo aait. Zijn partner Judith, met wie hij een jaar samenwoont: “We vroegen ons af of een hond iets voor ons samen was. Ik ben geen honden gewend. Maar ik vind het ook belangrijk om iets te doen voor je medemens, zoals een puppy opvangen.” Het was liefde op het eerste gezicht met Grodo, vertelt ze. Als pleegouders leren ze hem niet alleen basiscommando’s, maar ook wennen aan alledaagse situaties. “Grodo is al met ons naar een drukke markt geweest, een restaurant en het station. Dat ging prima.”

‘Zonder hond ben je je vrijheid kwijt’

Musicus en koordirigent Corinne Staal (58) uit Leeuwarden heeft haar vijfde blindengeleidehond en zou niet zonder kunnen. Haar hond Larko (8) is haar gids op straat. Zo leidt hij haar naar het station, zoekt in de trein een zitplaats en loodst haar langs obstakels. “Het fijnste is dat ik niet afhankelijk ben van een ander. Ik kan zelf beslissen of ik ergens heen ga of vertrek.”

Larko zit tegen zijn pensioen aan. Staal staat al op de wachtlijst voor een nieuwe hond. In 2016 zat ze vijf maanden zonder, toen ze hond Grover na een ziekte moest laten inslapen. “Een regelrechte ramp. Ineens ben je je hond en je vrijheid kwijt.” Daarom is Staal alle puppypleeggezinnen ‘enorm dankbaar’. “Ik hoop echt dat meer mensen een hond willen opvangen, ook al weet je dat je er na zo’n veertien maanden afscheid van moet nemen.”

Aan dat afscheid denken Haisma en Van der Horst liever nog niet. “Dat wordt een lastig moment”, weet Haisma al. Van der Horst: “Maar je weet waar je het voor doet. Onze taak is om Grodo goed af te leveren bij de hondenschool.”

