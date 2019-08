Gezocht door de bloedbank: bloed van buiten West-Europa

“Veel mensen denken dat er maar vier bloedgroepen zijn, die overal ter wereld voorkomen”, zegt een woordvoerder van Sanquin. “Maar dat klopt niet. Er zijn in totaal wel 360 bloedgroepen. En niet al deze bloedgroepen komen even vaak voor onder elke bevolkingsgroep.” Vooral voor patiënten die veel bloedtransfusies nodig hebben luistert het heel nauw wat voor bloed ze krijgen. “Naarmate het lichaam vaker bloed van buiten krijgt, herkent het vreemd bloed ook steeds beter.”

De sikkelcelziekte is een van de ziektes waarbij patiënten afhankelijk zijn van veel bloedtransfusies. Daar komt nog eens bij dat deze ziekte juist vaak voorkomt bij mensen met een Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Voor deze patiënten is het daarom heel belangrijk dat er meer mensen uit hun eigen gemeenschap en met dezelfde bloedgroep donor worden.

“Helaas is de verhouding tussen het aantal patiënten met een migratieachtergrond en het aantal donoren met een migratieachtergrond nu nog scheef”, zegt de Sanquin-woordvoerder. “We moeten deels de hand in eigen boezem steken. Sanquin is niet goed in staat om mensen met een Antilliaanse, Surinaamse of Marokkaanse achtergrond te bereiken.” Daarnaast speelt religie een rol, denkt de woordvoerder. “In de islamitische gemeenschap is het niet altijd helder of bloed doneren mag van het geloof. Soms hoor ik van wel, soms van niet.”

In het verleden praatte Sanquin met verschillende imams over dit onderwerp. Ook waren er samenwerkingen met moskeeën. “Dat moeten we weer meer gaan doen”, zegt de woordvoerder. De bloedbank is bezig een nieuwe campagne te ontwikkelen om de minderheidsgroepen te bereiken.

De tekorten zijn niet voor alle gemeenschappen met een migratieachtergrond even nijpend. Ook het aantal donoren met een Turkse achtergrond is relatief laag, maar dat is minder problematisch. “Dat komt doordat Turks bloed meer lijkt op West-Europees bloed”, zegt de woordvoerder.

400 verschillende bloedgroepen Bij bloedgroepen denken de meeste Nederlanders aan A, B, AB of O. Die zijn dan alle nog in te delen naar hun zogeheten rhesus-factor: positief of negatief. Dat levert acht bloedgroepen op. Maar er zijn daarnaast nog meer indelingen, zoals de minder bekende systemen van Duffy, Kell, Lewis en Lutheran. Juist hierin zijn sterke verschillen te zien tussen bevolkingsgroepen. Duffy-positief bijvoorbeeld komt veel voor in Europa en veel minder in Afrika. Dat is evolutionair zo gegroeid, omdat Duffy-positief eigenschappen heeft waardoor de malariaparasiet in de rode bloedcel kan doordringen. Bij Duffy-negatief heeft de malariaparasiet minder kans. Met al deze indelingen zijn er inmiddels 400 bloedgroepen te onderscheiden.

