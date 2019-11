Gezocht: 100-km-borden. ‘Als het moet, draaien de printers dag en nacht door’

Ze staan nog maar een jaar of zeven langs de snelwegen in Nederland, maar binnenkort kunnen verreweg de meeste 130-kilometerborden alweer worden afgedankt. De zes officiële leveranciers van verkeersborden in ons land maken zich al op voor de nieuwe klus.

Nederland heeft ongeveer 2500 kilometer snelweg, die door Rijkswaterstaat wordt beheerd. Hoeveel verkeersborden er precies vervangen moeten worden, kon Rijkswaterstaat dinsdag nog niet zeggen, omdat het kabinet het snelheidsbesluit pas woensdag officieel bekendmaakt. Maar omdat zowel de roodgerande snelheidsborden als de hectometerbordjes die om de kilometer de maximumsnelheid aangeven vervangen moeten worden, gaat het naar schatting al snel om duizenden stuks.

Bij verkeersbordenmaker Gepal uit Zwijndrecht is vooralsnog geen sprake van euforie, mede omdat nog niet duidelijk is hoe de overheid de order gaat aanbesteden. Gepal heeft geen voorraad kant-en-klare snelheidsborden staan, maar de fabriek is er wel klaar voor, zegt verkoopmanager Carl van Dijk.

“Het maken van een verkeersbord gaat ontzettend snel”, aldus Van Dijk. “We hebben de halffabricaten op voorraad, de blanke borden. De stickers die erop moeten, drukken we zelf, maar die worden pas gemaakt als we een order binnen hebben. Als het echt snel moet, draaien de printers gewoon dag en nacht door.”

Vijftien jaar garantie

Naast Gepal zijn er in Nederland nog vijf bedrijven die volgens de richtlijnen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) verkeersborden mogen leveren. De borden moeten aan allerlei eisen voldoen. Er zijn voorschriften voor het reflecterende materiaal en voor de afmetingen en de vorm van de cijfers. Zo wordt de snelheid in hoge, ovale cijfers weergegeven, want dat komt de leesbaarheid ten goede. Een gemiddeld rond bord kost rond de 150 euro per stuk en er zit een jaar of vijftien garantie op.

Toen in september 2012 de nieuwe snelheidslimiet van 130 kilometer per uur officieel werd ingevoerd, kreeg Gepal ook een deel van de bestelling van de maximumsnelheidsborden. “Destijds was dat voor ons geen grote operatie”, zegt Van Dijk. “Wij leveren duizenden borden per jaar. Als er bijvoorbeeld duizend ­borden besteld worden, dan leveren we die in ongeveer een week.”

Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de nieuwe borden langs de snelwegen komen te staan. De oude gaan naar depots of worden verwerkt als schroot. Vanaf het moment dat de nieuwe maximumsnelheid officieel van kracht wordt, kan het vervangen van de borden enige tijd duren, omdat de aannemers die het werk uitvoeren vergunningen voor de wegwerkzaamheden moeten aanvragen.

