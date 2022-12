Gezinshereniging uitstellen mag niet, oordeelt rechter opnieuw

Voor de tweede keer in korte tijd oordeelt een rechtbank dat het vertragen van gezinshereniging van vluchtelingen onwettig is. Dit keer gebeurde dat in een bodemprocedure aangespannen door een Turkse man. De rechtbank stelt de man in het gelijk; hij mag zijn familie vrouw en kinderen naar Nederland halen.

Tevens stelt de rechtbank Den Haag vast dat de nieuwe nareisregeling van het kabinet in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.

Met het uitstellen van gezinshereniging probeert het kabinet de druk op de asielopvang te beperken. Alleen vluchtelingen met een woning komen direct in aanmerking voor gezinshereniging, anders geldt een vertraging van zes maanden.

Altijd al gezegd dat de maatregel onwettig is

Maar experts en juristen hebben altijd gezegd dat de maatregel onwettig is. Ook ambtenaren op het departement van justitie en veiligheid hadden grote twijfels bij de juridische houdbaarheid van de regeling. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde de maatregel echter niet juridisch laten toetsen.

Begin deze maand oordeelde de voorzieningenrechter in Haarlem ook dat het vertragen van gezinshereniging onwettig is. Daarom moest het gezin van een Syrische vrouw hier meteen naartoe worden gehaald.

Maar staatssecretaris Eric van der Burg legde de uitspraak anders uit. De familie van de vrouw werd weliswaar geholpen, maar volgens de staatssecretaris deed de rechtbank geen uitspraak over de nareismaatregel in het algemeen. Daarom bleef de nareismaatregel voorlopig van kracht. Van der Burg wil dat er eerst een hogere rechter naar de juridische houdbaarheid van de regel kijkt.

Eindoordeel van de rechtbank

Die zienswijze wordt overigens door experts bekritiseerd: in de letterlijke tekst van de uitspraak staat namelijk letterlijk dat de nareismaatregel naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet past binnen het kader van nationale wetgeving.

Deze nieuwe uitspraak is, anders dan die in Haarlem, een eindoordeel van een rechtbank. De staat kan echter in hoger beroep bij de Raad van State. Eerder zinspeelde staatssecretaris Van der Burg al op deze stap.

