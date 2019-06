Gezinnen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond blijven vaker in de stad

Dit zou niet te maken hebben met inkomen, huur- of koopwoning, of het aantal kinderen. “Mogelijk komt het door een verschil in woonwensen en voorkeur van omgeving”, zegt een woordvoerder van het CBS. In 2018 vertrok 12 procent van de Nederlandse gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar uit een van de vier grote steden, bij Turkse en Marokkaanse gezinnen was dat slechts 4 procent. Surinaamse en Antilliaanse gezinnen zitten ertussenin met 8 procent. Gezinnen met een migratieachtergrond verhuizen daarentegen iets vaker binnen de stad.

Huis met tuin

Jonge gezinnen verlaten de laatste jaren sowieso vaker de grote steden. Vooral gezinnen uit Amsterdam vertrekken voor hun kind naar de basisschool gaat, meestal naar een gemeente in de directe omgeving. Bijna één op de acht gezinnen verliet de hoofdstad in 2018, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012.

Reden dat veel stellen en hun kleintjes verhuizen, is onder meer het tekort aan woonruimte. Jonge gezinnen zijn ook flexibel omdat ze vaak in een huurhuis wonen en dus makkelijk kunnen verhuizen.

Hoog inkomen

Daarnaast zoeken veel stellen een huis met een tuin. Daar is vooral in de hoofdstad een gebrek aan. Daar heeft slechts 46 procent van de gezinnen een tuin, een groot verschil met Utrecht waar het om 84 procent gaat. Rotterdam en Den Haag zitten ertussenin. Gezinnen die vertrekken, hebben, naast een Nederlandse achtergrond, ook vaak een hoger inkomen.

