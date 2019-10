‘Gezin gevonden in kelder dat al jarenlang op het einde der tijden wacht’

Zondag verliet de oudste zoon, 25 jaar, de boerderij. Volgens RTV Drenthe zou hij compleet verward een café zijn binnengewandeld, waarna de politie en burgemeester van gemeente De Wolden op de hoogte zijn gesteld.

Het gezin zou zes jaar zelfvoorzienend in een kelder onder een afgelegen boerderij buiten het dorpje hebben geleefd, wachtend op het einde der tijden. De politie is de boerderij binnengevallen, en ontdekte achter een kast een trap naar de kelder, waarachter de vader en de vijf andere kinderen zich bevonden. De vader lag in bed, sinds hij enkele jaren geleden een herseninfarct zou hebben gehad. De kinderen zouden geen idee hebben dat er ook nog andere mensen op de wereld bestaan. De politie heeft de familie uit huis gehaald en tijdelijk elders ondergebracht. Het is onbekend waar de moeder is.

De boerderij ligt verscholen in het groen, een stuk van de hoofdweg af. Het bruggetje over een brede sloot dat toegang tot de weg naar die boerderij biedt, is dinsdagochtend afgezet met politielint.

‘Kinderlijke manier van praten’

Dagblad van het Noorden ging langs bij het café de Kastelein waar de 25-jarige man gisteren werd aangesproken door de cafébaas. Het was de derde keer in korte tijd dat de man 's avonds laat bij het café langsging. “Hij zag er onverzorgd uit, had lang verwilderd haar en zei dat hij hulp nodig had en nooit naar school was geweest”, aldus barman Chris Westerbeek die de politie waarschuwde. “Het was duidelijk dat deze persoon veel meer hulp nodig had dan de gemiddelde dronken stamgast.”

Ook RTV Drenthe had Westerbeek voor de camera. De man zou snel vijf biertjes hebben opgedronken, en hebben verteld dat hij dringend hulp nodig had. Westerbeek viel het op dat man een kinderlijke manier van praten had, en dat hij erg onder de indruk van zijn omgeving was.

Geen contact

De aangetroffen kinderen van de man zijn tussen de zestien en 25 jaar. Het gezin had geen contact met de buitenwereld en zelfvoorzienend hebben geleefd dankzij een groentetuin en een geit. Een buurman vertelde aan de regionale omroep dat een man er alleen woonde en de boerderij had dichtgetimmerd. Rond de boerderij scharrelden enkele ganzen, ook was er wel eens een hond gehoord.

De politie heeft de eigenaar van het pand, een 58-jarige man die niet meewerkte aan het onderzoek, aangehouden, na een hele nacht onderzoek te hebben gedaan op het terrein. Dat onderzoek loopt momenteel nog, en de politie laat weten alle scenario’s open te houden over wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Over de gezondheidstoestand van de zes mensen kan de politie uit privacyoverwegingen niets zeggen.