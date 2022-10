Gewortelde migrant ervaart meer uitsluiting

Juist migranten die al langer in Nederland zijn of hier zijn geboren, ervaren meer uitsluiting en discriminatie. Ook voelen zij zich, vergeleken met hun ouders, slechter vertegenwoordigd in politiek Den Haag en hebben ze minder vertrouwen in de overheid. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat dinsdag verschijnt.

Het rapport heet Gevestigd, maar niet thuis, en ondersteunt het bestaan van een fenomeen waar langzaam meer over bekend wordt: de integratieparadox. Of te wel: wie beter integreert en participeert, wordt paradoxaal genoeg meer blootgesteld aan uitsluiting, bijvoorbeeld in het onderwijs of op de arbeidsmarkt.

Door beide groepen te bevragen konden SCP-onderzoekers verschillen opmerken tussen zogeheten eerste- en tweedegeneratie-migranten. De eerste generatie reisde naar Nederland, tweedegeneratie-migranten zijn hier geboren. De veronderstelling dat de stijging van het opleidingsniveau en economische participatie van gewortelde migranten juist tot inclusie zou leiden, ligt dus veel complexer.

Integratieparadox

“Er is een brede integratieparadox”, zegt Jaco Dagevos die het SCP-onderzoek uitvoerde met als doel om het integratieproces van verschillende groepen in kaart te brengen. Niet alleen op de werkvloer maar ook op het gebied van politieke representatie. “Mensen die hier zijn geboren en getogen krijgen meer mee van het politieke en maatschappelijke debat over bijvoorbeeld migratie of de islam. Dat kan een verklaring zijn voor hun sterkere gevoelens van uitsluiting en discriminatie.”

Ook denkt Dagevos dat discriminatie een grotere impact kan hebben bij mensen die hier sterker geworteld zijn. “Die groep mensen staat sneller op tegen vervelende gebeurtenissen en verschijnselen.”

Voor het onderzoek bevroeg het SCP migrantengroepen op basis van afkomst uit Turkije, Marokko, Suriname, Caribisch-Nederland, Somalië, Iran en Polen. De eerste vier groepen noemt het SCP ‘gevestigde groepen’, omdat velen van hen hier veel langer wonen (of hier geboren zijn) vergeleken met de drie andere groepen.

Gastvrij land

Juist migranten uit de gevestigde groepen ervaren meer uitsluiting en discriminatie en vinden dat hun belangen minder goed worden vertegenwoordigd in Den Haag. Nog een voorbeeld: minder dan de helft van de tweedegeneratie-migranten uit Marokko en Suriname vindt Nederland een gastvrij land voor personen met een migratieachtergrond.

Het onderzoek maakt daarmee volgens het SCP duidelijk dat integratiebeleid niet alleen moet gaan over de sociaal-economische positie van migrantengroepen, maar dat het bevorderen van inclusie ook een doelstelling moet zijn voor de regering.

