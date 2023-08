‘Gewonnen rechtszaak As-Soennah-moskee bevestigt diepgewortelde wantrouwen tegen moslims’

De Belastingdienst heeft ten onrechte onderzoek gedaan naar mogelijk gesjoemel met giften aan de Haagse As-Soennah-moskee. De salafistische moskee was naar de rechter gestapt omdat ze vermoedde dat de fiscus haar alleen maar op de korrel had vanwege de islamitische achtergrond van de organisatie.

De rechtbank van Den Haag sloot zich daar woensdag bij aan. Bij de Belastingdienst was sprake van een ‘verhoogde belangstelling’ voor giften aan islamitische instellingen, zo blijkt uit het vonnis. Moskeeën werden op zichzelf al als frauderisico gezien.

De zaak draaide om de zogeheten Anbi-status van de moskee. Die van As-Soennah werd na onderzoek ingetrokken in 2018, waardoor giften niet meer als aftrekpost konden worden gebruikt.

Fiscus zwijgt over de reden van het onderzoek

Met de uitspraak van de rechter krijgen donateurs van de moskee hun belastingvoordeel nu weer terug. De rechtbank stelt dat onduidelijk is gebleven op basis van welke criteria de Belastingdienst precies besloot onderzoek te doen. De fiscus wilde hierover niets loslaten tijdens de rechtszaak. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat er sprake was van discriminatie, stelt de rechter, die het boekenonderzoek bij As-Soennah ongeldig heeft verklaard.

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh benadrukt het belang van de uitspraak van woensdag. “Dit vonnis bevestigt eigenlijk wat al jaren wordt gevoeld door een belangrijke groep in onze samenleving, namelijk de moslimgemeenschap. Die wordt gezien als een bedreiging. Ik hoop dat deze uitspraak moslims de ruimte geeft om hun recht te halen.”

Wie schenkt aan de moskee, belandt op de fraudelijst

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de Belastingdienst zich specifiek richtte op moskeeën en andere islamitische stichtingen, vanuit de veronderstelling dat die zouden sjoemelen met giften. Die handelswijze begon bij het zogeheten ‘Combiteam Aanpak Facilitators’ (Caf). Dat fraudeteam nam ook ouders in het toeslagenschandaal onder de loep. Uit onderzoeken naar die affaire is duidelijk geworden dat er bij het Caf sprake was van etnisch profileren. Het doen van schenkingen aan de moskee was een criterium om mensen op de fraudelijst van de Belastingdienst te plaatsen, en er werd specifiek gezocht naar donateurs met een dubbele nationaliteit.

“Er is een diepgeworteld wantrouwen tegen moslims in ons land”, zegt Baldewsingh. “Je ziet dat instituties, in dit geval een overheidsinstelling, ongefundeerd aan de slag gaan met het beschuldigen van moslims en islamitische organisaties. Dat soort uitsluiting gebeurt veel te vaak.”

Zo meldde de NCDR in april dat moslims door banken en financiële instellingen structureel worden gediscrimineerd. Ook bleek onlangs uit onderzoek dat de Dienst Uitvoering Onderwijs, die verantwoordelijk is voor de studiefinanciering, opvallend veel studenten met een migratieachtergrond als verdachte aanmerkte bij fraudecontroles.

Nieuw toeslagenschandaal

Baldewsingh verwacht dat er meer zaken zullen volgen van burgers en organisaties die aanvoeren dat zij zijn gediscrimineerd door instituties als de Belastingdienst. “Deze uitspraak laat opnieuw zien dat daar ook aanleiding voor is. Het zou ook goed zijn als mensen dit vonnis gebruiken om via de rechterlijke macht nog meer uitspraken uit te lokken. Want als we niet oppassen, kan er zo maar een nieuw toeslagenschandaal aan het licht komen.”

Koepels: Moskeeën door en door gewantrouwd door Belastingdienst De uitspraak van de Haagse rechtbank over As-Soennah bevestigt volgens moskeekoepels het wantrouwen van de Belastingdienst tegen dit soort gebedshuizen. In een verklaring van K7, dat meer dan tweehonderd moskeeën in Nederland vertegenwoordigt, stelt het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels dat de zaak As-Soennah niet op zichzelf staat. “Dit is een nieuwe zwarte bladzijde in de recente aaneenschakeling van incidenten waarbij de Belastingdienst onschuldige burgers en organisaties vertrapt onder de dekmantel van fraudebestrijding.” De koepels roepen het kabinet op om complete inzage te geven in de omvang van de zaak en stappen te ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen. “Dit is een democratische rechtstaat onwaardig.”

