Geweld tegen Nederlandse journalisten is fors toegenomen. ‘Het manifesteert zich aan alle kanten’

“Dit gaat er niet voor zorgen dat ik geen verslag meer doe.” Mark Baanders (23) klinkt strijdbaar, een dag nadat hij doelwit werd van bedreigingen en mishandeling door kerkgangers op Urk. De PowNed-journalist kreeg verschillende trappen en werd door een auto aangereden terwijl hij zondag verslag deed bij de Sionkerk. Het kerkbestuur besloot eerder om de coronaregels te laten varen. Het geweld is hem niet in de koude kleren gaan zitten, bekent Baanders, al kan hij het wel een beetje relativeren. “Na een nachtje slapen kijk ik met verbijstering terug. Maar ik kreeg veel lieve reacties met steun, ook van kerkgangers op Urk.”

De agressie van kerkgangers op Urk en in Krimpen aan den IJssel schokt het Genootschap van Hoofdredacteuren. De intimidatie, bedreiging en het fysieke geweld tegen journalisten zijn ‘niet aanvaardbaar en een aantasting van de persvrijheid in Nederland’, schrijven de hoofdredacteuren in een verklaring. Op Urk werd volgens de politie niet ingegrepen ‘om escalatie te voorkomen’. Het Genootschap noemt het politieoptreden ‘gebrekkig’, en vindt dat agenten direct hadden moeten ingrijpen. Op korte termijn wil de organisatie in gesprek met politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Toename geweld

Thomas Bruning is het daarmee eens. Hij is van PersVeilig, een initiatief dat in 2019 werd gelanceerd vanwege het toenemende geweld tegen journalisten en waarbij de politie, het OM, het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) samenwerken.

“Juist in situaties waar je spanningen verwacht en de politie bij is, is het heel teleurstellend dat er niet gelijk is ingrepen”, zegt Bruning. Een ‘griezelig signaal’ in het licht van het toenemende geweld tegen journalisten de laatste maanden.

De agressie van kerkgangers afgelopen weekend staat niet op zichzelf. Alleen al dit jaar zijn bij PersVeilig 73 incidenten gemeld vanwege onder meer fysiek geweld, bedreigingen en intimidatie van journalisten. Ter vergelijking: in heel 2020 waren dat er ruim 120. “Heel pittig”, reageert Bruning op de toename. “Dat er een heel duidelijke verslechtering is te zien, kun je niet meer ontkennen.”

Brede groep

Het zijn niet langer enkele extremisten die meedoen aan de bedreigingen, maar er is een fundamenteler probleem in de Nederlandse samenleving, stelt Bruning. “Het manifesteert zich aan alle kanten. Van Turkse nationalisten tot boze boeren en van viruswaanzinnigen tot kerkgangers.”

De rode draad? “Ze zoeken allemaal hun eigen gelijk en vinden dat de pers hun verhaal niet vertelt. De groepen willen hun eigen waarheid horen en zijn teleurgesteld in journalisten die in hun beleving in een andere werkelijkheid leven.” Dat sentiment wordt volgens Bruning aangewakkerd door sommige politici. “Internationaal zie je dat met Trump. Maar hier in Nederland wordt het ook aangejaagd door politici als Wilders en Baudet. Zij geven bijna een soort legitimatie aan dit soort idioten.”

Niet enkel steun

Ondanks veel steun aan de belaagde journalisten, klinken er ook geluiden dat verslaggevers een reactie zouden hebben uitgelokt. Zo twitterde Elias van Belzen, fractievoorzitter van de SGP-ChristenUnie-fractie in de gemeenteraad van Nieuwkoop over de onlusten: ‘Blijf daar dan ook weg, sensatiezoeker’. Die tweet heeft hij inmiddels verwijderd.

Volgens journalist Baanders was Van Belzens oproep de omgekeerde wereld. “Ik stel een vraag die deze mensen niet willen horen. Ze kunnen gewoon stug doorlopen of een reden geven. Zij zien het misschien als uitlokken, maar voor het gevoel van de rest van Nederland kom ik daar gewoon verhaal halen.”

Lees ook:

Burgemeester zijn op het dwarse Urk blijkt ook nu een onmogelijke opgave

Waar de burgemeester van Krimpen aan den IJssel een aanval van een kerkganger op een journalist direct veroordeelde, blijft het op Urk stil. Urkse burgervaders worstelen vaker met het opkomen voor, versus het corrigeren van hun inwoners, leert het verleden.