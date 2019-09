Geweld tegen agenten leidt tot onrust en boosheid

De maat is vol bij agenten en bij de politievakbond ACP. Onder hen is veel verontwaardiging en onrust ­nadat dit weekeinde meerdere politieagenten verwondingen opliepen tijdens hun werk, veroorzaakt door geweld. Volgens ACP tonen veel agenten in besloten facebookgroepen hun boosheid. De politie wil dat Den Haag maatregelen neemt om het geweld tegen hulpverleners te beteugelen.

Vooral agenten van het Rotterdamse politiekorps werden dit weekeinde slachtoffer van geweld. Dat begon vrijdagmiddag toen een trouwstoet voor zo veel overlast zorgde dat agenten moesten ingrijpen en de auto’s staande hielden. Daarop misdroeg een van de feestgangers zich dusdanig dat hij een agent knock-out sloeg.

Bij een aanhouding van een oplichter, zaterdag in Rotterdam, raakten liefst drie agenten gewond, van wie er één een gebroken arm opliep. Ook in Hilversum en Eelde kregen agenten klappen, bij uitgaansgeweld.

Bruidegom

De gewonde agenten maken het naar omstandigheden goed. En verschillende verdachten van de incidenten zijn door de politie aangehouden. Ook de bruidegom uit de stoet eindigde zijn trouwdag op het politiebureau.

Geweld tegen agenten is niet uniek, maar dit weekeinde was het wel heel heftig, zegt ACP-vicevoorzitter Erwin Koenen tegen het ANP. “Dit geweld is zo zinloos en is volstrekt onacceptabel. Van hulpverleners blijf je af. We hopen vooral dat omstanders mensen op dit soort gedrag gaan aanspreken. We kunnen alle hulp gebruiken om hier een einde aan te maken.”

Stoer

Koenen hoopt dat het kabinet agenten te hulp schiet. Nu krijgen daders van geweldsincidenten vaak een taakstraf, maar dat is volgens Koenen niet toereikend.

“Er moet veel harder worden opgetreden tegen dit geweld. We hebben daartoe al vaker opgeroepen. Taakstraffen worden vaak als stoer gezien. Mensen die aan hulpverleners zitten moeten een vrijheidsstraf krijgen. Dat moet nu toch echt een keer wettelijk worden vastgelegd.”

Wetsvoorstel

Begin april bleek uit cijfers van de politie dat fysiek en verbaal geweld tegen agenten in 2018 met 11 procent was gestegen, ten opzichte van 2017. Vooral bij ongeplande aanhoudingen, in het uitgaansleven en in het verkeer hebben agenten het soms zwaar te verduren.

De politie steunt daarom het plan van de ministers Dekker (rechtsbescherming) en Grapperhaus (justitie) om geweld tegen hulpverleners harder aan te pakken. Dekker en Grapperhaus werken aan een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt zwaardere straffen op te leggen bij geweld en agressie tegen hulpverleners. Eerder dit jaar hadden ze het voornemen het wetsvoorstel nog dit jaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Lees ook:

Meer geweld tegen agenten: ‘De samenleving heeft een gedragsprobleem’

Onze samenleving heeft een gedragsprobleem, denkt Ruud Verkuijlen. Deze politieman houdt zich bij de politie bezig met meldingen van geweld tegen politieambtenaren. Fysiek en verbaal geweld tegen politiemensen is vorig jaar meer voorgekomen dan in 2017, blijkt uit nieuwe cijfers van de politie zelf.