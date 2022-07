Geweigerd bij een studentencafé; volgens Fleur (18) moeten mbo’ers zich het studentenleven invechten

Het was vooralsnog de laatste keer dat de vriendengroep de Kneus bezocht. Maar daar kwam afgelopen vrijdag verandering in. De vrienden gingen kijken of er sinds alle ophef iets veranderd is bij de studentenkroeg. Fleur van Veenendaal is er niet gerust up. “Ik verwacht niet dat ze me binnen laten want je moet altijd je collegekaart laten zien.”

Student of niet?

Dit is direct het punt van de discussie. Officieel laat café de Kneus (net zoals andere studentenkroegen) alleen mensen toe met een collegekaart – en alleen hbo- en universitaire studenten hebben er zo een. Het is namelijk iets anders dan een studentenkaart; die krijgen ook mbo’ers. Haar vrienden Maarten Trietsch (22) en Floor Boeringa (22) studeren aan de universiteit en hebben dus de goede pas, maar Fleur niet.

Na het gedoe de vorige keer diende Maarten een klacht in en mailde hij de PvdA in Utrecht. Diezelfde week nog kwamen er vragen over in de raadsvergadering. “Opleidingsniveau is echter, en ik moet zeggen helaas, geen wettelijk beschermde discriminatiegrond” reageerde Wethouder Dennis de Vries toen.

Duidelijk onderscheid

Volgens Fleur wordt er niet alleen voor de deur van studentenkroegen onderscheid gemaakt tussen de onderwijsniveaus. “Veel mensen kijken neer op mbo’ers en denken dat ze beter zijn.” Floor Boeringa: “Er is een duidelijk grens en je komt elkaar niet vaak tegen, al helemaal niet als dit soort kroegen mbo’ers tegenhouden.”

Maar volgens kroegeigenaar Frank de Beus is dat helemaal niet het geval bij de Kneus. “Wij laten ook mbo’ers binnen als ze voldoen aan de eisen van onze doelgroep.” Volgens hem hebben die eisen niks met opleidingsniveau te maken, maar met leeftijd, kleding en gedrag. “Groepen jongens of hele dronken mensen komen er niet in. Maar als je gewoon vrolijk bent en er representatief uitziet, ben je welkom.”

Studentenleven

“Wij richten ons op hbo en universiteitsstudenten omdat daar een heel studentenleven omheen zit. Zij wonen samen in studentenhuizen en zijn lid van studentenverenigingen.” Volgens hem ligt dat onder mbo’ers heel anders. Een deel van de mbo studenten zijn ‘heel erg student’ maar de meeste hebben niks met het studentenleven, aldus de Beus. “Ze zijn daarom in dat opzicht minder aantrekkelijk voor ons.”

Maar voor de mbo’ers die wel geïnteresseerd zijn in het studentenleven, is dat onderscheid op z’n minst vervelend. “Ik vind het raar dat mbo’ers eigen studentenverenigingen moeten oprichten omdat ze niet bij al bestaande mogen,” zegt Fleur. Haar vriendin Floor kan dat beamen. “Een mbo student moet zich echt het studentenleven invechten.”

Geweigerd of niet?

Dan het moment van de waarheid. Het is al druk op de Nobelstraat als de Kneus langzaam begint vol te stromen met studenten. Maarten en Floor hebben hun college- en identiteitskaart al laten zien als Fleur aan de beurt is. De grote bewaker vraagt ook haar om de pasjes. Een beetje gespannen haalt ze deze uit haar tas.

“En waar is die studentenkaart van?” vraagt de deurwachter haar. Al snel wordt duidelijk dat ze geen hbo- of universiteit student is. Even twijfelt hij. “Hoort ze bij jullie?” vraagt de bewaker aan Maarten en Floor. “Jazeker,” zeggen de twee universiteitsstudenten. “Nou loop dan maar naar binnen”.

Eenmaal binnen halen de vrienden opgelucht een biertje. Fleur: “Het is wel jammer dat het weer zoals de vorige keer ging.” “Ik vind het raar dat hij aan ons vroeg of je bij ons hoort,” zegt Maarten. “Je kan toch prima voor jezelf praten?” De vrienden betwijfelen of ze ook waren binnengelaten als ze alle drie een mbo-opleiding deden. Volgens eigenaar de Beus wel: “Wij hebben geen enkel probleem met mbo’ers.”

Lees ook:

Mbo-studenten voelen zich miskend door politiek Den Haag

Mbo’ers in Nederland hebben het gevoel niet mee te tellen. Een grote, belangrijke groep van ruim een half miljoen jongeren dreigt gedemotiveerd te raken.