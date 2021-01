Gevreesde rellen bleven uit tijdens jaarwisseling, ‘ziekenhuizen niet extra belast’

Vooraf waren er grote zorgen over het verloop van de ‘onvoorspelbare’ jaarwisseling dit jaar, maar in het grootste deel van Nederland is de nacht relatief rustig verlopen. Een gevreesde veldslag vanwege de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod bleef uit. Wel moest de ME op verschillende plaatsen in Nederland worden ingezet en werden hulpverleners en agenten belaagd en met vuurwerk bekogeld.

Minister Ferd Grapperhaus van justitie zegt dat bijna heel Nederland zich deze jaarwisseling goed aan alle aangescherpte regels heeft gehouden. De minister prijst het optreden van de politie en brandweer, die er volgens hem ‘goed bovenop hebben gezeten’. Wel heeft volgens hem ‘een kleine groep raddraaiers’ brand gesticht en politiemensen aangevallen, maar in vergelijking met eerdere jaren gebeurde dat minder vaak.

Minder vuurwerkletsel

Om ziekenhuizen te ontlasten was dit jaar een vuurwerkverbod van kracht, naast de oproep om zoveel mogelijk binnen te blijven. Hoewel op veel plekken 2021 knallend werd ingeluid, lijken het verbod en de coronamaatregelen op korte termijn effect te hebben gehad. Op de spoedeisende hulpposten in Nederland kwamen ‘duidelijk minder mensen’ binnen met vuurwerkletsel. Het Oogziekenhuis Rotterdam spreekt zelfs van de rustigste nieuwsjaarsnacht in tientallen jaren, met slechts één slachtoffer.

“Het lijkt erop dat de coronamaatregelen en het algehele vuurwerkverbod ervoor hebben gezorgd dat de ziekenhuizen en huisartsenposten de afgelopen nacht niet extra zijn belast”, schrijft burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. “En daar was het om te doen.” Hij roept het kabinet op basis van deze jaarwisseling op om definitief vuurwerk te verbieden met oud en nieuw.

Brandweer bekogeld

De Nationale Politie zegt dat grote excessen uitbleven, maar desondanks heeft de politie veel werk gehad. Het aantal geregistreerde incidenten met geweld tegen hulpverleners is vergelijkbaar met afgelopen jaren. Zo moest de ME in Rotterdam ingrijpen toen jongeren de brandweer bekogelden met stenen en vuurwerk. Onder meer in Katwijk en Den Haag werden ook hulpverleners belaagd. In Noord-Nederland was de politie regelmatig doelwit van geweld en vuurwerk.

Omdat er vanwege de coronacrisis meer agenten zijn ingezet dan ooit, bleef het volgens de Nederlandse Politiebond op veel plekken beheersbaar, maar was het zeker niet ‘rustig’. “Het was een zware nacht en we moeten dit niet normaal gaan vinden, maar het was niet de veldslag waar vooraf voor werd gevreesd”, stelt voorzitter Jan Struijs. “Het ging ook op heel veel plaatsen goed en het viel ons daarbij op dat agenten veel bijval kregen van goedwillende burgers op straat.”

Anders dan de politie zag de brandweer een afname van het aantal incidenten in grote delen van het land. Ook de burgemeesters van de grote steden spreken van een ‘relatief’ rustige, beheersbare jaarwisseling. De prioriteit van de politie lag dit jaar op het handhaven van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van hulpverleners. Wel zijn op veel plekken in het land illegale feesten opgerold.

Er werd niet voorkomen dat op sommige plekken coronaregels werden overtreden. In Duindorp bijvoorbeeld, werd op straat een groot feest gevierd. De politie besloot niet in te grijpen, omdat er sprake was van een ‘demonstratie’. De komende tijd moet uitwijzen of de zorg door het negeren van de coronaregels tijdens de jaarwisseling niet alsnog verder onder druk komt te staan.

