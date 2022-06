Gevonden lichaam in Geleen is van vermiste Gino (9)

“De impact van deze vondst is groot voor familie, hulpverleners en iedereen die de afgelopen dagen heeft meegezocht”, verklaart de Limburgse politie. Burgemeester Hans Verheijen van Geleen sloot zich daar zaterdagmiddag op een persconferentie bij aan. “Dit is een vreselijke klap voor de familie, woorden schieten tekort”, zei hij. “Deze vondst heeft een grote schok teweeg gebracht in de gemeenschap. We zijn diep bedroefd”, aldus Verheijen.

Amber Alert

Gino komt uit Maastricht. Hij verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij verbleef bij een van zijn zussen. Volgens een zus ging de jongen even voetballen op een speelplek, maar kwam hij nooit meer terug. Op donderdag ging er een Amber Alert uit om zoveel mogelijk informatie te verzamelen rond de vermissing van Gino. Sindsdien werd er massaal naar de jongen gezocht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wist de politie een 22-jarige man aan te houden die werd verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de 9-jarige Gino. De man werd aangehouden in zijn woning in Geleen.

Op aanwijzing van deze man is Gino zaterdagochtend gevonden, zei hoofd operatiën bij de politie Xander Beenhakkers tijdens de persconferentie zaterdag. Of de verdachte een bekentenis heeft afgelegd wilde Beenhakkers echter niet zeggen. Er is geconstateerd dat Gino mee is gegaan met de verdachte, maar wat er precies is gebeurd weet de politie nog niet. Ook over de doodsoorzaak van Gino kon Beenhakkers nog niets zeggen.

Verdachte is bekende van justitie

De 22-jarige man, een bekende van politie en justitie, wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino. Volgende week wordt hij voorgeleid en dan moet justitie bepalen of hij langer wordt vastgehouden.

In de tussentijd probeert de politie te reconstrueren wat er de afgelopen dagen is gebeurd, sinds de melding van de vermissing van Gino woensdagavond, zegt Beenhakkers. In afwachting van dat onderzoek wilde hij zaterdagmiddag niet veel meer kwijt.

Politie ‘irriteert’ zich aan speculatie op internet

Wel richtte Beenhakkers zich tot het publiek. Hij ‘irriteert’ zich aan de namen, foto's en initialen die rondgaan van de mogelijke verdachte. Hier zitten mensen tussen die volgens de politie niets met de dood van Gino te maken hebben. De politie roept mensen op om ‘zorgvuldigheid te betrachten’ en beelden te verwijderen en niet te delen.

Ook bedankte Beenhakkers iedereen die heeft geholpen bij de zoektocht naar Gino, sinds donderdag een Amber Alert werd afgegeven. Naast familie en vrienden kwam er ook hulp van veel andere mensen, waaronder georganiseerde zoekers van bijvoorbeeld het Veteranen Search Team. Al die hulp en voortgang heeft uiteindelijk geleid tot de vondst van de 9-jarige Gino, aldus de politie.