Getuige MH17: Eén raket ontbrak bij het wegrijden van de Buk-installatie

Hun toga hoeven ze vrijdag niet aan. In drie dagen tijd hebben de vijf rechters het hele strafdossier van het MH17-proces besproken. Althans, de hoofdlijnen van het onderzoek naar de ramp dan. Niet bij alle getapte telefoongesprekken, ieder filmpje en elke bladzijde van het vuisten dikke dossier stond de rechtbank stil. Via een deel van het bewijs liep zij donderdag het transport van de Buk-installatie na.

Meerdere getuigen zeggen de Buk-Telar langs te hebben zien rollen op de dag van de crash. De lanceerinstallatie op rupsbanden waarmee de raket wordt afgevuurd, telde volgens hen vier groene Buk-raketten met een witte kop. Met een camouflagenet werd geprobeerd de lading uit het zicht te houden.

Eén raket ontbrak bij het wegrijden van de Telar

In het zwaar beveiligde Justitieel Complex Schiphol toonde de rechtbank een video waarop het konvooi in de verte te zien is. De experts van het Joint Investigation Team (JIT) stellen dat de Buk-Telar op de beelden richting Pervomaiske rijdt, een plaatsje in het oosten van Oekraïne dat indertijd in handen was van pro-Russische separatisten. Op meerdere fronten vochten zij in dat gebied tegen Oekraïense regeringstroepen.

Twee getuigen zagen dat er op 17 juli 2014 een raket werd afgevuurd vanaf een akker nabij Pervomaiske, waarna er een vliegtuig uit de lucht kwam storten. Eén van de anonieme getuigen stelt dat de Telar vijf minuten daarna wegrolde. De installatie telde toen nog maar drie raketten. Volgens het JIT is de Telar teruggebracht naar Rusland.

Op 23 juni trekt het konvooi met BUK-installatie door Stary Oksol. Een inwoners filmt het materiaal, vrijgegeven door onderzoekscollectief Bellingcat. Beeld Bellingcat

Een Oekraïens gevechtsvliegtuig zou MH17 hebben neergehaald

Na de crash heerst er verwarring onder de separatisten, zo blijkt uit getapte telefoongesprekken. Hebben ze nu een ‘soesjka’ neergeschoten, een gevechtsvliegtuig? Of is er een passagierstoestel geraakt?

Wanneer blijkt dat er inderdaad een vlucht met reizigers is neergestort, bellen de verdachten een aantal keren. De drie Russen en de Oekraïner vertellen elkaar dat de separatisten een soesjka hebben beschoten, die zelf net ervoor een passagiersvliegtuig heeft neergehaald. “Ze proberen ons de schuld te geven”, zegt verdachte Oleg Poelatov vanaf de rampplek.

Ook nadien blijven de separatisten de verdenkingen ontkennen. Het Oekraïense leger zit volgens hen achter het drama-MH17. In interviews zeiden de verdachten, die geen van allen aanwezig zijn in de rechtbank, nooit een Buk-raket te hebben gehad. De aanklachten beschrijft een van als ‘lariekoek’ tegen de BBC.

Hoe de rechtbank deze uitspraken weegt, moet later in het proces blijken. Volgende week donderdag komt het Openbaar Ministerie aan het woord. Niet om het requisitoir en strafeis uit te spreken, maar om de rechtbank te wijzen op de onderdelen van het dossier die het van belang vindt. Daarna krijgt de verdediging dezelfde kans.

