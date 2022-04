Gestolen gegevens van de gemeente Buren worden op het darkweb aangeboden

De gemeente Buren werd begin deze maand getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Criminelen maakten daarbij gevoelige gegevens buit, die inmiddels op het darkweb worden aangeboden, een afgesloten en anoniem deel van het internet. Dat heeft de gemeente deze week bekend gemaakt.

Het gaat om 130 gigabyte aan gegevens, dat zijn zeker 730.000 bestanden. Die zijn niet alleen afkomstig van de gemeente Buren, maar ook van de gemeente Neder-Betuwe, waarmee Buren samenwerkt. Medewerkers van de gemeente zijn met hulp van een cybersecuritybedrijf bezig in kaart te brengen om welke gegevens het precies gaat, maar in elk geval een deel van de bestanden betreft persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.

Inwoners van wie de gegevens zijn gestolen krijgen dat zo snel mogelijk te horen, belooft de burgemeester van Buren, Josan Meijers. “We zetten man en macht in om te achterhalen om wat voor gegevens het precies gaat en van wie. We lopen alle bestanden na. Zo weten we van wie er belangrijke gegevens, zoals identiteitsgegevens, zijn gelekt”, zegt zij in een verklaring op de website van de gemeente.

Meer gemeenten zijn slachtoffer

Het is niet voor het eerst dat een gemeente wordt getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Het overkwam onder meer ook de gemeente Hof van Twente, in 2020. Aanvallers wisten gemeentelijke gegevens zo te versleutelen dat de gemeente er zelf niet meer bij konden komen. De criminelen eisten 750.000 duizend euro aan bitcoins in ruil voor de gegijzelde bestanden.

De gemeente betaalde dat geld niet en moest een groot deel van de administratie opnieuw opbouwen. Uit onderzoek bleek een jaar later dat het welslagen van de aanval te danken was aan een zwak wachtwoord – welkom 2020 – en fouten die gemaakt waren bij het inrichten van de IT-systemen.

In Buren zijn geen bestanden vernietigd of verdwenen, zo liet de gemeente al eerder weten. Wel is nu duidelijk dat er gegevens zijn gestolen. De persoonsgegevens die op het darkweb worden verkocht, kunnen door criminelen gebruikt worden om mensen op te lichten. Zij kunnen zich met die gegevens bijvoorbeeld voordoen als een medewerker van een bank of overheidsorganisatie, en slachtoffers zo geld afhandig maken. De gemeente Buren waarschuwt inwoners van Buren en Neder-Betuwe daarom de komende tijd extra alert te zijn.

Toen hackers begin december de IT-systemen van de gemeente Hof van Twente platlegden, dacht de gemeente een groot deel van de administratie voorgoed kwijt te zijn. Toch is een deel van de gewiste bestanden nu teruggevonden.