Gesteund door radio-dj's gaat het Rode Kruis voedselpakketten uitdelen

Eieren die stof verzamelen, vleesoverschotten en pallets vol onafzetbare diepvriespatat: sinds het sluiten van de horeca kunnen boeren hun producten amper meer kwijt. Ook kwetsbare burgers raakt de pandemie hard. Zo duwt corona mensen met financiële problemen dieper de armoede in.

Om beide groepen te helpen, is het Rode Kruis een actie begonnen. De hulporganisatie gaat voedselboxen samenstellen en uitdelen, gevuld met vers eten dat plots geen bestemming meer heeft. “We slaan twee vliegen in één klap”, zegt Iris van Deinse van het Rode Kruis. “Met de actie helpen we boeren van hun tijdelijke voedseloverschotten af en zorgen we ervoor dat mensen die moeilijk rondkomen, in ieder geval te eten hebben.”

De voedselpakketten, waarmee twee tot drie warme maaltijden voor twee personen gemaakt kunnen worden, zijn bedoeld voor een brede groep mensen. “Gezinnen die het moeilijk hebben vanwege een verlies van inkomen, maken aanspraak op de maaltijden, net als vluchtelingen zonder papieren. Sinds de uitbraak van corona zijn zij nog verder onder de radar verdwenen. En net als arbeidsmigranten, aan wie we de voedselboxen ook uit gaan delen, weten zij hulpinstanties niet altijd te vinden of komen ze niet in aanmerking voor steun.”

Speciale editie van Serious Request

Hoewel de punten nog op i moeten worden gezet, is het de bedoeling dat het verse voedsel van de boeren vanaf volgende week naar een centraal punt in Nederland wordt gebracht. Daar sorteren vrijwilligers de producten en stellen ze de pakketten samen, waarna die worden rondgebracht aan mensen in nood. Hoe lang de actie loopt, hangt af van de corona-ontwikkelingen, het Rode Kruis koerst op het uitdelen van ‘een aantal duizend’ boxen.

Geld voor de voedselboxen komt onder andere van 3FM. De radiozender is deze week een speciale editie van ‘Serious Request’ gestart. Dat is de opvolger van ‘Het Glazen Huis’, waarmee de radio-dj’s iedere kerst een flink bedrag proberen op te halen voor een goed doel. Dit keer kunnen luisteraars geld doneren door tegen betaling een plaat op de radio aan te vragen.

“Tot en met zaterdag is dat”, zegt Van Deinse. “Eén voedselpakket kost ons een tientje, daarmee kun je al twee mensen uit de brand helpen.” De woordvoerder is verrast door het aantal helpende handen. “Op zestien maart bijvoorbeeld, toen de coronacrisis net begon, stond de teller van ons burgerhulpnetwerk Ready2Help op 40.000. Nu hebben zich 85.000 mensen aangemeld. Dat is toch ongelofelijk?”

Vrijwilligers

Die vrijwilligers worden onder meer gekoppeld aan mensen die door het virus niet meer naar de supermarkt kunnen of durven. Ook vervoert het Rode Kruis coronapatiënten, neemt het de temperatuur op van mensen die ziekenhuizen binnenkomen en helpen vrijwilligers zorgverleners in verzorgingstehuizen en zorghotels. Daar verschonen zij de bedden en brengen ze koffie rond.

“De voedselboxen zijn maar één vorm van de hulp die wij nu bieden”, aldus Van Deinse. “We werken met talloze hulpinstanties samen, ondersteunen bijvoorbeeld ook de voedselbanken. Rampen als deze zijn de reden van het bestaan van het Rode Kruis, dit is waarom we er zijn.”

