Gesloten testlocaties wegens de sneeuw, invloed op het verloop van de pandemie onzeker

Vanwege het aanhoudende strenge winterweer sloten maandag verschillende test- en vaccinatielocaties hun deuren. In Rotterdam was het bijvoorbeeld alleen mogelijk om een coronaprik te halen op de locatie Rotterdam The Hague Airport. Ook voor testen was de keuze beperkt; dat kon alleen in Ahoy en bij Middelharnis. Ook in onder andere Haarlem en Alphen aan den Rijn ging de testlocatie dicht. Maandag stonden er door het hele land 30.000 testafspraken en 24.000 vaccinatieafspraken gepland.

De koepelorganisatie van GGD’en, GGD-GHOR, kon maandag nog geen aantallen noemen van gemiste test- en prikafspraken. Maar dat sommige locaties dicht moesten, betekende nog niet dat de afspraken die daar gepland stonden niet door konden gaan, lieten de GGD’en weten. In Rotterdam was er ondanks gesloten locaties nog altijd ‘meer dan voldoende capaciteit’, aldus een woordvoerder. Afspraken op locaties die gesloten moesten worden door het weer, konden verplaatst worden naar andere plekken. In de regio Utrecht was het vanwege gesloten testlocaties wel extra druk bij de teststraten die wél open waren. Daar waarschuwde de GGD voor lange wachtrijen.

Weinig afzeggingen voor tests

Ondanks het slechte weer leek het er maandag ook nog niet op dat mensen hun coronatests afzegden. De GGD-Hollands Midden meldde maandagmiddag ‘nagenoeg’ geen afzeggingen. Ook de GGD Twente had maandagochtend nog weinig afzeggingen gehad. “De testlocaties zijn gewoon goed bereikbaar”, zegt een woordvoerder van die GGD.

Afgelopen zondag werd er helemaal niet getest op corona. Toen waren alle teststraten dicht vanwege het winterse weer. Dat had wel invloed op het aantal tests; tot en met maandagochtend werden er slechts 2273 nieuwe coronagevallen geregistreerd, terwijl het RIVM op zondag nog 3900 nieuwe gevallen meldde. Het RIVM denkt dat de sluiting van de teststraten ook nog effect kan hebben op de cijfers van dinsdag en woensdag, en dus ook op de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten brengt.

Wat de invloed is van het weer op het verloop van de pandemie in Nederland, is volgens het RIVM nog niet te zeggen. Dat hangt vooral af van het gedrag van mensen. Bij klachten moeten zij zich laten testen. Zien mensen daar nu vanaf, terwijl ze zonder het te weten positief zijn en niet in quarantaine gaan, dan kunnen zij anderen aansteken. Dat soort effecten zijn pas over een week of twee in de cijfers terug te vinden.

