Geschrokken Crooswijkers houden lippen stijf op elkaar. ‘Straks ben ik de volgende’

Natuurlijk gaat ze niets over de explosies zeggen, zegt een Rotterdamse buurtbewoner op maandagmiddag op de Crooswijkseweg terwijl ze met haar hond langs een winkel loopt die afgelopen dagen twee keer doelwit van een aanslag was. “Straks ben ik de volgende.”

Ook een andere bewoner praat liever niet – zo meteen staan ze bij mij voor de deur – en een ander zegt dat “je overal wel kunt vragen, maar niemand zal een kik geven.” In een buurt WhatsApp-groep schrijft iemand: ‘Ah, ja, laten we als buitenstaanders onze muil in beeld brengen van drugscriminelen die zonder pardon je voordeur beschieten of explosieven op je balkon gooien.’ ‘No thanks.’

Rotterdam is geschrokken. Dat is niet vreemd: op de Crooswijkseweg alleen al waren er afgelopen week drie explosies. Eén explosie werd voorkomen nadat een voorbijganger de politie had gewaarschuwd. En in heel 2023 werd de havenstad meer dan vijftig keer geteisterd door mini-bommenleggers, zegt de politie. In een paar maanden al vaker dan in het hele jaar ervoor. In totaal zijn er vijf aanhoudingen verricht, onder wie twee jongens van veertien en vijftien jaar oud. Om wat voor explosieven het precies gaat, is nog niet duidelijk.

‘Vaak weten de jongens zelf niet eens voor wie ze werken’

Volgens gemeenteraadslid Ingrid Coenradie van Leefbaar Rotterdam, die over veiligheid gaat, zijn de incidenten drugsgerelateerd en met elkaar in verband te brengen. Mogelijk zijn het vergeldingen doordat de politie afgelopen tijd meer drugsbendes heeft opgerold. “We vermoeden dat het gaat om jongeren die geronseld worden door drugscriminele organisaties”, zegt het gemeenteraadslid. “Soms via socialemediakanalen zoals TikTok en Telegram. Vaak weten die jongens zelf niet eens voor wie ze werken.”

Die hangjongeren zijn ook best lief, vindt de hondenuitlater. Ze noemen haar ‘tante’. Het liefst vermijdt ze het om ’s nachts nog de straat op te gaan, maar soms moet ze toch naar buiten om met de hond te wandelen. De jongeren zeggen haar dan dat ze moet oppassen, dat het gevaarlijk is buiten op dat tijdstip, en lopen vervolgens met haar mee naar huis. Of het onveilig voelt in de buurt? Nee, het is maar net hoe je de mensen benadert, vindt de bewoner.

Copycatgedrag

Onderzoeker Katharina Krüsselmann zegt dat het best aannemelijk is dat de jongeren onderdeel zijn van een grotere organisatie. Ze doet voor de Universiteit Leiden al langer onderzoek naar het gebruik van explosieven, dat de laatste jaren in heel Nederland toeneemt. “Tegelijkertijd is het volgens haar opvallend dat andere incidenten – zoals drugsgerelateerde moorden – niet zijn toegenomen. Daarom zou het kunnen dat er sprake is van copycat-gedrag: zelfwerkende jongeren die criminele organisaties na-apen.

“Maar dat zeg ik gevoelsmatig”, zegt de onderzoeker. “We moeten het onderzoek afwachten.” Want, zo gaat ze verder, “als de explosieven door professionals gemaakt zijn, dan weet je vrij zeker dat de daders onderdeel zijn van een organisatie. Als ze zelfgemaakt zijn is dat ook mogelijk, maar zou het ook werk van kwajongens kunnen zijn.”

Alle gordijnen dicht

Dat het onderzoek in volle gang is, is te lezen op geprinte A4’tjes van de politie die op de ruiten van appartementen aan de Crooswijkseweg hangen. Hoewel de bewoners de lippen stijf op elkaar houden, zijn de sporen van de explosies nog wel zichtbaar. De Surinaamse toko, middenin de straat, is op last van de gemeente gesloten. Binnen branden de lampen en staan de producten keurig gesorteerd in de schappen, hoewel er niemand aanwezig is. Houten schotten belemmeren de weg naar binnen. Om de winkel heen zijn de gordijnen van alle appartementen dicht.

“Het effect van een explosie op een buurt is enorm”, legt onderzoeker Krüsselmann uit. “Het geeft een groot gevoel van onzekerheid. Voor de slachtoffers, maar ook voor directe buren. Criminelen laten zo zien dat ze weten waar je woont, dat ze je makkelijk kunnen vinden, dat ze je iets aan kunnen doen. Het is een vorm van escalatie.”

Meer beveiligingscamera’s

De gemeente Rotterdam doet er alles aan om de bewoners het gevoel van veiligheid weer terug te geven, zegt gemeenteraadslid Coenradie. Zo lopen er nu meer agenten op straat en werken handhavers nu tot twee uur ’s nachts in plaats van elf uur ’s avonds. Er hangen meer beveiligingscamera’s. Ook wordt er al een tijdje ingezet op preventie: er zijn speciale programma’s die jongeren stimuleren om te studeren, er wordt voorlichting over de gevaren van drugscriminaliteit gegeven op scholen en er worden gesprekken gevoerd met ouders.

Eng is het wel, al die ontploffingen, vindt de buurtbewoner met de hond. Ze is voorzichtiger dan voorheen en let op de tijdstippen dat ze naar buiten gaat, maar ze voelt zich ondanks drie explosies in een week niet onveilig in haar buurt. Laat staan dat ze denkt aan verhuizen. Al 25 jaar woont ze in Crooswijk, en het liefst wordt ze er begraven.

