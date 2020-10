'Gereedschapskist’ met 75 maatregelen moet zorgen voor strengere aanpak misdragende asielzoekers

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van justitie en veiligheid wil overlastgevende asielzoekers strenger aanpakken. Daarvoor is een ‘gereedschapskist’ met 75 maatregelen in de maak. De precieze inhoud is nog niet bekend, maar het gaat in ieder geval om een lik-op-stukbeleid bij winkeldiefstal, een landelijk vervoersverbod bij overlast in het ov en gemeentelijke gebiedsverboden. Dat zegt ketenmarinier Jur Verbeek, die door justitie is aangesteld om de overlast door asielzoekers te bestrijden.

Verbeek en drie collega-ketenmariniers fungeren als een schakel tussen alle regionale en nationale partijen die met asielzoekers te maken hebben. De functionarissen zijn vorig jaar begonnen. Tot nu toe waren ze vooral op lokaal niveau actief, maar met de ‘gereedschapskist’ komen ze tot een landelijke aanpak.

“In het geval van winkeldiefstal spreken we af dat de winkelier altijd aangifte doet”, zegt Verbeek. “De politie neemt de zaak altijd op, en met het OM spreken we af dat ze altijd vervolgen. Ze mogen er niet meer mee wegkomen.” Wie zich agressief gedraagt tegen treinpersoneel of boa’s is volgens Verbeek ‘helemaal het haasje’. “Die persoon kunnen we straks een landelijk vervoersverbod opleggen, in overleg met de vervoersbedrijven. Dat was tot nu toe niet mogelijk.”

Veelplegers aanpakken

De ketenmariniers houden een lijst bij van asielzoekers die vaak in de fout gaan. Op deze ‘Top-X-lijst’ staan nu ongeveer 350 namen. “Tegen hen zeggen we: je wordt in de gaten gehouden. We zullen alles uit de kast halen om je het leven zuur te maken als je de boel verstiert”, aldus Verbeek.

In mei zei Broekers-Knol dat het aantal incidenten met asielzoekers in 2019 met dertig procent was gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarbij gaat het onder meer om zakkenrollerij, agressie, winkeldiefstal en geweld. Vorige week werd al bekend dat tien gemeenten samen een half miljoen krijgen om de overlast te bestrijden.

