Gerechtshof Arnhem: Rosmalense flatmoord is een rechterlijke dwaling

De Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak, het drama rond ‘engel des doods’ Lucia de B. Aan die reeks van rechterlijke dwalingen is maandag de Rosmalense flatmoord toegevoegd. Tweeëntwintig jaar na het overlijden van zijn toenmalige partner is Rob B. vrijgesproken als verantwoordelijke voor haar dood. Het gerechtshof in Arnhem bepaalde dat hij veertien jaar onterecht vastgezeten.

In april 2000 werd de 37-jarige Regie van den Hoogen in het Brabantse Rosmalen dood gevonden in de flat die zij bewoonde met haar geliefde. Hulpverleners troffen een bebloede hal aan, een broodmes en een grote snee langs Van den Hoogens hals.

Omdat er geen sporen van inbraak werden gevonden in de flat, besliste de politie al snel dat er maar twee mogelijkheden waren: of Van den Hoogen is vermoord of het ging om zelfdoding. B. werd vrijwel direct aangehouden als verdachte in de zaak, en na vier jaar veroordeeld voor doodslag op zijn partner Van den Hoogen.

In 2020 bepaalde de Hoge Raad dat de zaak opnieuw moest worden gedaan. De veroordeling van B. rustte vooral op conclusies van forensisch deskundigen. Die meenden dat de vrouw zichzelf niet kon hebben gedood maar dat iemand anders dat moest hebben gedaan. Nieuw onderzoek heeft die conclusies ondergraven.

Nieuw bewijs tegen B. ontbreekt. Twee weken geleden vroeg justitie bij de behandeling van de zaak door het Arnhemse hof de man vrij te spreken. Daarin is het gerechtshof nu dus meegegaan. Tijdens het proces stelde B. dat de zaak hem ‘voor het leven heeft getekend.’

