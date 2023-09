Geplaagd Ja21 wil zich onderscheiden. ‘BBB is toch een beetje een one-issuepartij’

“Het was geen makkelijke zomer.” De partijtop van Ja21 draaide er zaterdag, op een ledenbijeenkomst in Amersfoort, niet omheen: het gaat ronduit slecht. De afsplitsing van Forum voor Democratie, die eind 2020 werd opgericht, wordt al maanden geplaagd door interne onrust en electorale tegenvallers. “We hebben flink wat te verduren gehad”, erkende partijvoorzitter Adrien de Boer.

Dat begon in het voorjaar met felle kritiek uit de achterban: er was geen heldere koers en het ontbrak aan interne democratie. Een partijcongres kon de gemoederen enigszins bedaren, maar eind augustus sloeg opnieuw de vlam in de pan – twee Europarlementariërs zegden de partij vaarwel.

Afgelopen vrijdag kwam de grootste klap: Tweede Kamerleden Nicki Pouw en Derk-Jan Eppink stappen per direct over naar de BoerBurgerBeweging. Daarmee houdt de Ja21-fractie nog maar één zetel over.

Opkrabbelen en doorgaan

En nu? Positiviteit en enthousiasme uitstralen, lijken zaterdag de marsorders. “Ik ontken niet dat het enorm vervelend is, maar er is niets onherstelbaar beschadigd”, analyseerde mede-oprichter Annabel Nanninga. “Als je tegen de grond wordt geslagen, krabbel je op en ga je weer door.”

Naast campagneleider is Nanninga ook senator en raadslid in Amsterdam. Nu wordt haar positie in de partij nóg prominenter: ze staat op de tweede plaats van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Maar als ze gekozen wordt, beloofde Nanninga, legt ze haar andere functies neer.

Bovenaan de kandidatenlijst staat partijleider Joost Eerdmans. Verder bestaat de top tien vooral uit gemeentelijke en provinciale Ja21-politici.

Waar staat Ja21?

Naast interne onrust speelt ook toegenomen concurrentie Ja21 parten. Volgens peilingen overwegen veel kiezers een overstap naar de BoerBurgerBeweging (BBB) of Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Kamerlid Pieter Omtzigt. Bovendien is het met VVD, PVV en FvD druk op de politieke rechterflank.

Kan Ja21 zich in dat electorale geweld onderscheiden? Partijleider Eerdmans denkt van wel – hij ziet ‘een niche’ voor kiezers die een ‘realistisch rechts programma’ willen. Tijdens de campagne wil Eerdmans vooral inzetten op veiligheid, een kleinere overheid en het beteugelen van migratie. Daarvoor kun je volgens hem niet bij de VVD terecht. “Die partij blijft dingen roepen en beloven, maar niet waarmaken. Dat is niet geloofwaardig.”

‘Economisch totaal links’

En de twee nieuwkomers? Ook die zijn voor rechtse kiezers geen serieus alternatief, menen Ja21-boegbeelden. “Pieter Omtzigt bevindt zich meer in het politieke midden dan aan de rechterflank”, stelt Eerdmans. Volgens Nanninga heeft NSC bovendien ‘een economisch totaal links herverdelingsprogramma’ dat ‘helemaal niet lijkt’ op de Ja21-plannen.

Het is volgens Nanninga daarom ‘niet logisch’ als kiezers twijfelen tussen Ja21 en partijen als NSC en BBB – al erkent ze ‘nog niet heel veel te weten’ over de precieze plannen van Caroline van der Plas’ partij. “Ze hebben een veel minder breed profiel op allerlei thema’s dan wij”, zegt Nanninga over BBB. “Het is toch een beetje een one-issuepartij.”

