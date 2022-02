Genoeg bedden zijn er voorlopig nog wel, maar in de ziekenhuizen is vooral het personeelstekort een probleem

Het is een stuk rustiger op de ic's, want de omikronvariant maakt minder ziek. Toch is er in de ziekenhuizen geen sprake van even bij komen. Integendeel. Want op de verpleegafdelingen moet het personeel rennen. “Alle extra capaciteit die we kunnen inzetten, aan piek- en ziekdiensten, flexers, extra diensten, et cetera. wordt al benut”, zegt Frank van den Elsen, woordvoerder van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht. “Meer achter de hand is er niet.” Terwijl de omikrongolf in de ziekenhuizen nog moet beginnen.

De afgelopen twee jaar bepaalde de bezetting op de ic’s grotendeels of Nederland open was of deels gesloten. Met omikron is het ijkpunt verschoven van ic naar verpleegafdeling. Dat geeft lucht, want op de ic’s is plek voor maximaal 1350 covid-patiënten terwijl verpleegafdelingen maximaal 4400 covid-patiënten kwijt kunnen, is te lezen in een rapport dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van volksgezondheid.

Waakzaam

Woensdag lagen er 1157 covid-patiënten op de afdelingen. Geen reden tot zorg dus. Maar ziekenhuizen zijn waakzaam. Het aantal nieuwe opnames stijgt, van gemiddeld 140 per dag naar ongeveer 200 over de laatste dagen. “We zien en verwachten de komende tijd een toename van het aantal coronapatiënten”, zegt een woordvoerder van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. ”Vanaf morgen gaan we over op een tweede covid-afdeling.”

Het grootste probleem is niet zozeer het aantal beschikbare bedden, maar waar halen ziekenhuizen het personeel vandaan? Omikron slaat stevig toe, ook onder zorgpersoneel.

Verzuim bijna 10 procent

“Het huidige verzuimpercentage is 9,58 procent”, laat de woordvoerder van het Maasstad Ziekenhuis weten. “We houden rekening met een mogelijk toename van het verzuimpercentage binnen het ziekenhuis. Zodra daar sprake van is, moet er geschoven worden met de roosters van verpleegkundigen. Dit bekijken we van dag tot dag.”

In het ASZ in Dordrecht neemt de uitval van personeel door coronabesmettingen ‘zorgwekkende vormen’ aan. “Op het hele personeelsbestand zitten 162 mensen coronagerelateerd thuis en het stijgt dagelijks”, zegt Van der Elsen.

“De enige knop waaraan we nu nog kunnen draaien, is het toch weer afzeggen van operaties. Terwijl we deze week net weer zo goed als vol in bedrijf waren met 12 van de 14 operatiekamers, worden er helaas nu alweer 6 à 8 patiënten per dag uit het OK-schema gehaald omdat we hen na de operatie geen bed kunnen bieden.”

Ook het Maasland Ziekenhuis is al bezig de operatiekamers te sluiten. Donderdag gaat het ziekenhuis van 10 operatiekamers naar 6 en 1 spoed-OK.

Om medewerkers met corona maar zonder klachten zo snel mogelijk weer in te zetten, biedt het ASZ personeel vier dagen na de positieve test een hertest aan. “Wie dan negatief is, dat is ongeveer de helft, kan meteen uit isolatie en weer aan het werk. Dat was eerst zeven dagen. Maar of deze maatregel voldoende is, moet de komende dagen blijken.”

Verwachting komende tijd

Wat kan Nederland de komende dagen en weken verwachten? Bij een dagelijkse opname van ongeveer 200 nieuwe patiënten zal de bezetting stijgen, maar niet tot problemen leiden. Het RIVM gaat er weliswaar vanuit dat patiënten met omikron net zo lang in het ziekenhuis liggen als met delta, maar onderzoeken uit andere landen laten zien dat de opnameduur korter is. Na een dag of drie tot vier verlaten omikron-patiënten het ziekenhuis. Het aantal dagelijkse opnames gaat dus pas problemen opleveren met het aantal bedden als dat vijf tot zes keer zo hoog wordt.

Nu is dat precies het geval in een aantal landen dat voorloopt op Nederland, waaronder Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In Nederland liggen nu ongeveer 60 covid-patiënten per miljoen inwoners op de verpleegafdelingen, in het Verenigd Koninkrijk was dat op het piekmoment 233 covid-patiënten per miljoen inwoners. Frankrijk kroop tijdens de piek dicht tegen de 300 aan, Denemarken ging daar zelfs overheen: 316 opnames per miljoen inwoners.

Mochten ziekenhuizen in Nederland net zoveel patiënten moeten opvangen als Denemarken of Frankrijk tijdens de piek, dan zijn er meer dan 5000 bedden nodig. Meer dus dan het aantal bedden dat maximaal beschikbaar is. En veel meer dan het verpleegkundig personeel aan kan.

