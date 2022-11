Generaal De Kruif over de raketinslag in Polen: ‘De Navo is erbij gebaat het niet te laten escaleren’

De spanningen liepen dinsdagavond hoog op, toen een explosie in een Pools dorp aan de grens met Oekraïne aan twee mensen het leven kostte. Was het een inslag van een Russische raket, op een dag dat Moskou tientallen raketten op Oekraïne afvuurde? En was het dan per ongeluk of expres? Of was het toch een Oekraïense afweerraket, afgevuurd om een Russische raket uit de lucht te halen? Veel over wat er gisteravond is gebeurd is nog onduidelijk, maar generaal buiten dienst Mart de Kruif, voormalig commandant landstrijdkrachten, legt uit waarom de Navo zal proberen escalatie te voorkomen, zonder dit incident te bagatelliseren.

Wat weten we nu?

“We weten dat er twee mensen gedood zijn in een Pools dorp door een explosie. We weten ook dat die waarschijnlijk veroorzaakt is door een raket. De laatste aanwijzingen zijn dat het mogelijk een luchtafweerraket uit Oekraïne is, maar dat laatste weten we niet zeker. Van de bronnen die ik heb, begrijp ik dat het waarschijnlijk gaat om een S300-raket. Dat is een luchtafweerraket van Russische makelij, die wordt gebruikt door Oekraïne. Die hebben natuurlijk nog een heel wapenarsenaal dat nog stamt uit de Sovjettijd.”

Woensdagochtend komen Navo-leiders al bijeen om over de gebeurtenissen in Polen te spreken. Wat bespreken ze daar?

“Ook al zou het een luchtafweerrakket uit Oekraïne zijn, dan nog blijft het een heel ernstig incident. Natuurlijk alleen al vanwege het feit dat twee mensen zijn overleden. Daarbij zou die luchtafweerraket natuurlijk nooit zijn afgeschoten als er geen dreiging was vanuit Rusland. Hoe je het ook bekijkt, dit blijft een ernstige wending. Het is dus logisch dat de Navo spreekt over een reactie. Ik vermoed dat Polen een beroep zal doen op artikel 4 van het Navo-verdrag.

Artikel 5 kennen mensen misschien wel, een aanval op één is een aanval op allen, maar wat houdt artikel 4 in?

“Dat artikel is gemaakt om niet gelijk in een artikel 5-situatie terecht te komen. Eigenlijk is het heel simpel. Als een land zich bedreigd voelt dan kan het de Navo bij elkaar roepen en twee dingen doen. Allereerst kan het vragen wat het bondgenootschap tegen de dreiging kan doen. Ten tweede kunnen de lidstaten gezamenlijk naar de potentiële dreiger stappen en zeggen: ‘Luister, wij zien hier een dreiging. Wees je ervan bewust dat we dit niet accepteren. Pas op.’ Op die manier kan de Navo vaststellen wat feitelijk gebeurd is en als bondgenootschap reageren, maar weg blijven van een escalatie van een oorlog.”

Kunnen we dan ook verwachten dat er vanwege de dreiging meer Navo-troepen naar Polen gaan?

“Het zou kunnen dat Polen woensdag vraagt nog meer luchtafweercapaciteit aan de oostgrens in te zetten. Overigens staan er al Amerikaanse Patriots (zware luchtverdedigingswapens, red.). Eerlijk gezegd denk ik dat meer luchtafweercapaciteit vooral symbolische waarde zou hebben. In het kader van wat nu is gebeurd, als het inderdaad een Oekraïense luchtafweerraket is geweest en geen bewuste aanval van de Russen, dan moet je je ook afvragen: wat is nou een proportionele reactie? De Navo is erbij gebaat het niet te laten escaleren. Aan de ene kant moet je het niet bagatelliseren, maar je moet het ook niet groter opspelen dan het is.”

Zal dit nog gevolgen hebben voor de manier waarop Rusland oorlog voert?

“Ja ook voor Rusland heeft dit wel implicaties. Dit kun je geen tweede keer laten gebeuren. Rusland zal waarschijnlijk z’n doelen wat minder dicht bij de grens kunnen uitzoeken dan tot nu toe. Want er kan altijd iets fout gaan. Er kan een raket uit koers raken, ze kunnen geraakt worden in de lucht en dan ook uit de koers raken...”

Rusland moet voorzichtig zijn om escalatie te voorkomen?

“Ja. Dat neemt niet weg dat Rusland gewoon met z’n campagne doorgaat. Die bestaat uit twee delen. Deel één is het Oekraïense energiesysteem aanvallen om ervoor te zorgen dat de winter daar voor mensen voor een groot deel onhoudbaar wordt. Dat brengt een vluchtelingenstroom op gang naar West-Europa. President Poetin wil dat we gaan twijfelen. Kunnen we onze steun handhaven aan Oekraïne? Blijven we geld geven of zijn we de vluchtelingen zo zat dat we de steun gaan afbouwen? Die tekenen zijn er niet, maar dat is wel wat Poetin wil.

“Het tweede is dat je militair al een tijdje ziet dat Rusland de strijd wil focussen op de Donbas (in het oosten van Oekraïne, red.) en daarom ook troepen uit andere delen van Oekraïne heeft teruggehaald. Het gevecht in de Donbas is echt een gevecht van infanteristen, man tegen man. Dat kun je ook ‘s winters doen. De Russen zullen dat doen zoals ze dat altijd hebben gedaan: met overweldigende vuurkracht, in de hoop slijtage aan te brengen aan het Oekraïense leger daar. Dus deze oorlog gaat qua oorlogsvoering niet veranderen.”

