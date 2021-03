Genderpraatjes staat roodgloeiend: ‘Jongeren hebben vaak het gevoel dat hun transitieproces stilstaat’

Voor alle jongeren die advies nodig hebben over genderidentiteit is er sinds deze week de jongerenlijn Genderpraatjes. Volgens medeoprichter Freya Terpstra (26) van Transgender Netwerk Nederland (TNN) is dit initiatief hard nodig, juist in coronatijd. Vanwege de maatregelen moet sommige transgenderzorg uitgesteld worden, wat voor veel jongeren moeilijk is. Genderpraatjes wil ondersteunen waar nodig en hun vragen beantwoorden.

“De vraag naar transgenderzorg blijft stijgen”, zegt Terpstra, deels omdat er steeds meer openlijk over het onderwerp gesproken wordt. Toch was er tot voor kort nog geen platform waar jongeren met hun vragen terechtkonden. Om deze reden besloot TNN een hulplijn te starten. “Andere websites zijn gericht op volwassenen. Daar worden jongeren overspoeld met informatie waar zij niet veel mee kunnen.”

Dat is bij Genderpraatjes anders. De informatie op de kleurrijke website is beknopt en het taalgebruik is gericht op jongeren. Ook zijn er meerdere opties om je vragen te stellen, zoals bellen, chatten en mailen. Vooral de anonieme chatfunctie is belangrijk, omdat het op deze manier volgens de mede-initiatiefnemer laagdrempelig is voor de doelgroep om het gesprek aan te gaan.

Ervaringsdeskundige aan de telefoon

“In de hele trans-community zijn de suïcidecijfers zorgelijk”, zegt Terpstra. Cijfers van 113 Zelfmoordpreventie bevestigen dit beeld: transgenders zouden vijf tot tien keer vaker een zelfmoordpoging doen in vergelijking met niet-transgenders. Volgens Terpstra is de reden hiervoor dat veel mensen die worstelen met hun gender geen of weinig erkenning krijgen in hun omgeving. “Vooral voor jongeren is dit lastig. Stel je voor dat je vijftien bent en je vertelt het aan je ouders. Als zij het niet begrijpen, ben je uitgespeeld. Op die leeftijd ga je niet in je eentje naar de huisarts om te praten over je gender.”

Als jongeren naar de hulplijn bellen, krijgen zij om die reden gegarandeerd een ervaringsdeskundige aan de telefoon. Dat is heel waardevol, benadrukt Terpstra: “Een arts kan je ook dingen vertellen over dit onderwerp, maar als het erover gaat of je in transitie wilt of niet, komt daar ook een emotioneel gedeelte bij kijken. Alleen iemand die hetzelfde heeft ervaren kan dat echt begrijpen.”

In een gat vallen

Zelf kreeg Terpstra op haar zeventiende vragen over haar gender. Toen zij op latere leeftijd een intakegesprek wilde over een eventuele behandeling, werd haar verteld dat zij hier nog twee jaar op moest wachten. Vanwege de grote vraag naar transgenderzorg en een beperkt aanbod is dit nog steeds de gemiddelde wachttijd voor een intakegesprek. Daarvoor kunnen transgender jongeren niet starten met bijvoorbeeld een hormoonbehandeling. Terpstra: “Voor veel jongeren zijn de wachtlijsten het grootste probleem. Ze hebben het gevoel dat hun transitieproces tijdens die periode stilstaat.”

Vanwege de coronamaatregelen moeten sommige behandelingen – zoals intakegesprekken – uitgesteld worden. Daardoor moeten deze jongeren nog langer wachten. “Ze hebben soms het gevoel dat zij niks kunnen tijdens die wachttijd. Als ze dan naar ons bellen, kunnen wij samen met ze kijken wat er wél mogelijk is. Zo kunnen ze logopedie krijgen of experimenteren met andere kleding.”

De adviezen die de medewerkers van Genderpraatjes geven blijken waardevol, concludeert Terpstra in deze eerste week van het project. “Het is erg druk aan de lijn. We zijn zelfs gebeld door ouders. En veel jongeren vertellen mij dat ze het zo fijn vinden dat ze eindelijk ergens terechtkunnen met hun vragen. Vaak is het zo’n zoektocht voor jongeren naar de informatie die zij nodig hebben. Dat er nu een centraal steunpunt voor hen is, is een belangrijke stap.”

