Gemeentes scharen zich achter winkeliers: het gaat zo niet langer

Woensdagmiddag meldt eerst Oude IJsselstreek zich, onder de rook van Doetinchem. De dorpen die bij deze gemeente horen gaan zaterdag niet handhaven als hun ondernemers uit protest hun zaken toch openen. Dat is “een soort statement”, stelt de woordvoerder van de burgemeester. Een paar uur later komt er eenzelfde bericht, maar dan uit het Limburgse Valkenburg: de winkels en horecagelegenheden daar mogen ook open. De burgemeester zal er niet ingrijpen als dat veilig en verantwoord gebeurt. De Limburgse ondernemers demonstreren, en demonstreren is in Nederland een grondrecht, stelt de burgemeester. Of de lockdown vrijdag wordt verlengd of niet: deze zaken gaan open, al is het maar tijdelijk.

Het verzet tegen de huidige lockdown groeit met het uur. Burgemeesters door het hele land ondertekenden de afgelopen dagen open brieven naar Den Haag. Ook de commissaris van de Koning van Overijssel deelt het protest: de strenge lockdown is niet meer verantwoord, schrijft Andries Heidema in een brief aan premier Rutte.

Noodkreet

Hun boodschap helder: stop de lockdown of geef de ondernemers perspectief, ze redden het niet. Een antwoord op deze noodkreten is er nog niet gekomen, maar dat hoeft ook niet, zeggen de burgemeesters. Als er vrijdag op de persconferentie maar wordt aangekondigd dat er iets van versoepelingen plaatsvinden. Zodat de plaatselijke economieën weer kunnen gaan draaien, zelfs al is het maar een beetje.

Gebeurt dat niet, dan wordt de lokale situatie steeds schrijnender, zeggen burgemeesters. “Het gaat ons niet alleen om het feit dat er een winkel verdwijnt en er leegstand ontstaat”, zegt burgemeester Luteijn van Barneveld. “Er zijn ook mensen mee gemoeid. Gezinnen, werknemers, jongelui met hun baantjes. Alles drijft in onze dorpen voor een groot deel op het ondernemen. De nood is te hoog geworden en die nood dreigt ons te overspoelen. Daar moeten we iets aan doen, met respect voor deze ernstige pandemie.”

Rebels

Niet alle burgemeesters weigeren te handhaven, en in Barneveld gelden nog steeds regels. “Wat niet mag”, zegt de burgemeester van Barneveld, “en wat we niet bij wet toestaan, daar zullen we op letten. Barneveld ligt gewoon in Nederland. Maar we hopen dat er ruimte komt, en als die er niet komt, zullen we een paar pijnlijke weken moeten doorkomen. Maar Barneveld is niet zodanig rebels dat we de regels overboord zetten.” Burgemeester Lambooij van Putten worstelt ondertussen met dat vooruitzicht. “Laten we hopen dat er meer lucht komt, want anders krijgen we een onmogelijke handhavingsopgave. Het laatste wat je wil, is eerzame burgers die het water aan de lippen staat verbaliseren. Aan dat scenario wil ik nog even niet denken.”

