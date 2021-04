Gemeenten tijdens Koningsdag op scherp om bij drukte op te treden

Gemeenten, boa’s en de NS staan op scherp op Koningsdag, hoewel evenementen en vrijmarkten, zelfs kindervrijmarkten, verboden zijn. Dat geldt ook voor spontane buurtfeesten. “Toch mag u dat oranje T-shirt of die gekke muts best tevoorschijn halen”, zo laat Amsterdam via zijn website weten. “Ook de vlag kan uit, het is en blijft een feestdag. Koningsdag viert u gezellig in uw eigen omgeving, met uw eigen huishouden en met maximaal één bezoeker.”

De hoofdstad, die op een ‘normale’ Koningsdag ruim 300.000 bezoekers van buiten trekt, laat weten ‘geen speciale maatregelen’ te nemen om de coronaregels te handhaven. Wel zullen handhavers plekken waar het eventueel toch druk kan worden, goed in de gaten houden. “Op het moment dat mensen de coronaregels overtreden, worden ze gewaarschuwd, en zonodig nogmaals gewaarschuwd. Op het moment dat het ofwel heel erg hardnekkig wordt of om hele grote groepen gaat, wordt er beboet of kan er in het uiterste geval een last onder dwangsom worden opgelegd”, aldus de gemeente in een persverklaring.

De NS verwachten niet dat mensen massaal naar Amsterdam zullen reizen. “Maar we monitoren de hele dag of het te druk wordt, want het is moeilijk in te schatten.”

Veel activiteiten zijn online

Net als veel andere gemeenten plaatst Amsterdam op zijn site verwijzingen naar online evenementen, zoals een ‘digitale wandeling’ door het Vondelpark met optredens van kinderen. In veel parken zijn oranje cirkels op het gras getekend om afstand houden makkelijker te maken. Als het daar toch druk wordt, kunnen de ingangen gesloten worden.

In Rotterdam is al besloten om de wegen naar het Kralingse Bos de hele Koningsdag preventief af te sluiten.

Sportverenigingen of andere organisaties mogen wel kleinschalige sport- en spelactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Daarbij mag een beperkt aantal volwassen begeleiders aanwezig zijn, maar zijn volwassen toeschouwers niet toegestaan.

Ook het bezoek van de koninklijke familie aan Eindhoven speelt zich voornamelijk online af. De stad vraagt alle inwoners thuis te blijven. “We verzoeken iedereen de dag die we voor de koning, koningin en de prinsessen hebben georganiseerd, digitaal te volgen.”

Steden als Utrecht, Den Haag en Groningen laten weten geen extra maatregelen te nemen, maar ‘de drukte wel goed te monitoren’. In geen van die steden staan (grote) activiteiten gepland. Wel kunnen in Den Haag gezinnen en koppels per boot ‘Koningsdag op de Grach’ vieren, vanaf een aanlegplaats tegenover de Prinsessetuin van Paleis Noordeinde.

‘Willekeurige boetes hebben weinig zin’

Ruud Kuin van de Nederlandse Boa-bond verwacht dat de drukte in de steden op Koningsdag mee zal vallen. “Ik denk wel dat mensen het ingewikkeld vinden dat de versoepelingen pas een dag later ingaan.” Om ervoor te zorgen dat de anderhalvemeterregel zo veel mogelijk wordt opgevolgd, zien de boa’s vooral nut in het afsluiten van pleinen en parken als het te druk wordt. “Willekeurig boetes uitdelen heeft dan niet zoveel zin. Meestal is de sfeer op Koningsdag goed, laten we hopen dat dat dit jaar ook zo is.”

De NS denken het af te kunnen met een dienstregeling die normaal op een zaterdag gepland staat. “In de regio Amsterdam laten we daarbovenop een aantal iets langere treinen rijden”, zegt een woordvoerder. “We denken dat dat voldoende is.”

Lees ook:

Koningsdag van tompouce en techniek

Koningsdag wordt dit jaar gevierd ‘met de tompouce op schoot’, zo legde burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, op 27 april gastheer van het koninklijk gezin, dinsdag uit. Slechts vijf leden van het Koninklijk Huis (het koningspaar en de drie prinsessen) zijn wegens de corona-pandemie ‘live’ welkom als gasten in de stad. De rest van Nederland kan via de televisie en de website koningsdageindhoven.nl interactief deelnemen aan de festiviteiten.