Gemeenten stellen ultimatum: uiterlijk vrijdag 12.00 duidelijkheid over de opvang van derdelanders

Moeten gemeenten de opvang aan zogenoemde derdelanders nu stopzetten of niet? Uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur willen zij daar duidelijkheid over hebben. Dat blijkt uit een brief die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) naar staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) heeft gestuurd. De organisatie wil voorkomen ‘dat gemeenten verantwoordelijk worden gehouden voor onomkeerbare besluiten’.

Derdelanders, mensen die in Oekraïne vanwege werk of studie een tijdelijke verblijfsvergunning hadden, verliezen maandag hun recht op opvang in Nederland. Dat betekent dat deze mensen, als zij geen asiel hebben aangevraagd, 28 dagen de tijd hebben om terug te gaan naar het land van herkomst.

Het lot van deze groep is omgeven door vraagtekens nu rechters in de eerste vier van twaalf proefprocessen verschillend hebben geoordeeld. De rechtbank in Rotterdam oordeelde eerder dat het kabinet de opvang mag stopzetten, maar een Haagse rechter besloot woensdag dat de Europese Unie daarin het laatste woord heeft.

Coulant zijn of juist de regels volgen?

Door de verschillende oordelen weten gemeenten nu niet of ze de derdelanders vanaf maandag nog mogen opvangen. “We horen dat gemeenten worstelen met de vraag: zijn we coulant, of volgen we de regels zoals ze nu door het ministerie van justitie en veiligheid zijn uitgelegd?”, zegt Ruud Koerts, woordvoerder van de VNG. “Gemeenten gaan verschillend om met het einde van de opvang, omdat er veel onduidelijkheid is over uitvoering ervan.”

Rutger Groot Wassink, voorzitter van de Tijdelijke commissie asiel en migratie van de VNG, stelt in het persbericht: ‘We vragen de staatssecretaris al anderhalf jaar om handelingsperspectief. Het is ontzettend vervelend dat dit nu allemaal op het laatste moment en onder hoogspanning gebeurt. Maar besluiten van gemeenten hebben invloed op de levens van de betrokken derdelanders. Voorkomen moet worden dat wij nu onomkeerbare beslissingen nemen die later blijken onzorgvuldig of onjuist te zijn geweest.’

Zwerven of de illegaliteit in

Er zijn ongeveer 2900 derdelanders in Nederland, waarvan er zevenhonderd asiel hebben aangevraagd. Van de overige 2200 mensen is er een deel dat niet weg wil. Vluchtelingenwerk vreest dat deze groep gaat zwerven, of de illegaliteit in gaat.

Volgens Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is het beëindigen van de tijdelijke bescherming en bijbehorende opvang in strijd met de Europese wetgeving. “De derdelanders vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dat geeft ze dezelfde rechten als andere Oekraïense vluchtelingen. Het kabinet heeft in maart 2022 nog toegezegd dat deze groep niet terug hoeft naar het land van herkomst.”

Na signalen van misbruik – mensen die zich ten onrechte voordeden als Oekraïense vluchteling – ontstond er discussie in de Kamer en is het verblijfrecht teruggetrokken. Maar dat kan niet zomaar, zegt Grütters. “Je kunt het loket sluiten voor nieuwe aanvragen, maar je mag niet met terugwerkende kracht de derdelanders hun rechten ontnemen.”

