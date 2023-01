Gemeenten staan er financieel beter voor, maar zijn nog te afhankelijk van het Rijk, vinden accountants

Maar liefst 1,8 miljard euro hielden gemeenten gezamenlijk over in 2021. Hoewel vooraf grote tekorten werden voorspeld, viel de praktijk mee. Bijna tachtig procent van de gemeenten sloot het jaar positief af, concludeert accountantsbureau BDO op basis van de jaarrekeningen.

In de ‘Benchmark Nederlandse gemeenten’ analyseert BDO ieder jaar de financiële situatie van Nederlandse gemeenten. De afgelopen jaren was hun boodschap somber. ‘Onhoudbaar’ noemde Rob Bouman de gemeentefinanciën eerder zelfs. Steevast bleek er te weinig geld te zijn voor de vele extra taken die de gemeenten de afgelopen jaren kregen. In 2019 gaf 65 procent van de gemeenten meer geld uit dan er binnenkwam.

De jaarrekeningen van 2021 (het meest recente jaar waarvan de gegevens compleet zijn) stemmen positiever. Toch waarschuwen de accountants vooral niet te vroeg te juichen. Gemeenten kregen in 2021 uiteindelijk meer geld dan verwacht van het Rijk, maar dat is niet de enige reden dat de tekorten meevielen.

Door de coronapandemie, die in 2021 nog grote invloed had op het leven, gaven gemeenten minder uit. Grote uitgaven werden uitgesteld. Ook door personeelstekorten bleef werk liggen.

Investeringen blijven achter

Dat gemeenten er financieel beter voorstaan, betekent daarom niet automatisch dat inwoners dat ook al merken. Eerder concludeerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) al dat investeringen in scholen, wegen en andere essentiële zaken achterblijven, ondanks dat veel van de acute geldproblemen zijn opgelost.

Logisch, vindt BDO-partner Eelke Jan Jongsma, want de financiële positie van gemeenten is op de lange termijn nog heel onzeker. “Ik vergelijk het altijd met mijn eigen situatie. Als ik een hypotheek afsluit, wil ik zekerheid hebben over mijn inkomsten. Als ik dat niet heb, dan ben ik ook heel terughoudend met het aangaan van verplichtingen.”

Gemeenten zijn afhankelijk van eenmalige bedragen

Voor het leeuwendeel van hun inkomsten zijn gemeenten afhankelijk van de Rijksoverheid. De kabinetten-Rutte trokken de afgelopen jaren met enige regelmaat extra geld uit voor de gemeenten (bijvoorbeeld bestemd voor de jeugdzorg). Maar, ziet BDO, vaak ging het dan om eenmalige bedragen die op de lange termijn geen zekerheid bieden.

Daarbij dreigen vanaf 2026 weer grote tekorten, omdat het kabinet van plan is de koppeling tussen de hoogte van het gemeentefonds en de totale rijksuitgaven en -inkomsten los te laten. In de praktijk betekent dat zeer waarschijnlijk dat gemeenten minder geld zullen krijgen. Zes op de tien gemeenten verwachten daarom vanaf 2026 weer een tekort, stelt BDO.

De accountants manen kabinet en gemeenten om zo snel mogelijk financiële afspraken te maken over de jaren vanaf 2026. “Eigenlijk zouden de gemeentefinanciën voorspelbaar saai moeten zijn, omdat je precies weet waar je aan toe bent en wat je krijgt”, zegt Jongsma. “Op dit moment is dat absoluut niet het geval.”

Gemeenten willen meer eigen belastingen kunnen heffen

Volgens BDO zou het helpen als gemeenten meer eigen belastingen kunnen heffen. Op die manier krijgen ze zelf meer invloed op hun inkomsten, in plaats van dat ze moeten afwachten hoeveel ze van het Rijk krijgen.

De VNG is hier al langer een groot voorstander van en het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd de mogelijkheid te willen onderzoeken. Wat BDO betreft wordt daar haast mee gemaakt. Jongsma: “De afhankelijkheidsrelatie is nu gewoon niet gezond.”

