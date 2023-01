Gemeenten rapporteren aanzienlijk minder schade rond nieuwjaarsnacht

Persbureau ANP maakte een rondgang langs ongeveer 160 van de 342 gemeenten in Nederland. Ongeveer negentig gemeenten hebben tot nu toe de schade vastgesteld en aan het ANP gemeld. Bij elkaar opgeteld is daar tijdens de afgelopen jaarwisseling voor bijna 1 miljoen euro schade aangericht. In diezelfde gemeenten bedroeg de rekening vorig jaar bijna 1,5 miljoen euro. In zo’n twintig gemeenten was er meer schade dan vorig jaar en in meer dan vijftig gemeenten namen de kosten af.

Een iets rustiger jaarwisseling

Vorige week maakte het Verbond van Verzekeraars een eerste balans op van de particuliere schade. Zij kwamen uit op zo’n 10 miljoen euro schade, een miljoen meer dan vorig jaar, maar aanzienlijk minder dan voor corona. Toen 2020 werd ingeluid bedroeg de particuliere schade ruim 16 miljoen.

Uit fijnstofmetingen blijkt bovendien dat de luchtvervuiling rond de jaarwisseling in veel steden flink lager lag dan voor corona, een teken dat er waarschijnlijk minder vuurwerk is afgestoken. Dat geldt voor zowel steden die dit jaar een vuurwerkverbod hadden als voor steden die dat niet hadden.

Op het aantal slachtoffers had dat allemaal geen invloed. Deze jaarwisseling belandden 1253 mensen als gevolg van een ongeluk met vuurwerk op de spoedeisende hulp (SEH) of bij de huisartsenpost, volgens cijfers van VeiligheidNL. Dat zijn er ongeveer evenveel als tijdens de laatste oud en nieuw voor de coronapandemie.

De inventarisatie is nog bezig

Zo’n zestig gemeenten zijn nog bezig met het inventariseren van de publieke schade en kunnen daarom nog geen bedrag noemen. Daaronder zijn steden als Rotterdam (vorig jaar 350.000 euro schade) en Den Haag (vorig jaar 465.000 euro). Ook Utrecht, Eindhoven, Breda, Nijmegen, Apeldoorn, Haarlem, Enschede, Zwolle, Zoetermeer, Leiden en Delft zijn nog bezig om de schade in kaart te brengen.

Amsterdam heeft vooralsnog de grootste kostenpost. In de hoofdstad is voor 217.400 euro schade aangericht. Volgens de gemeente zijn 66 afvalbakken, 43 containerputten, 23 ondergrondse en 12 bovengrondse containers, 15 parkeerautomaten, 25 abri’s, 41 verkeersborden, twee straatnaamborden en een bankje beschadigd. Dit is wel minder dan vorig jaar, toen de schade ruim 260.000 euro bedroeg.

Roosendaal maakt geen inventarisatie van de schade. Een woordvoerder van de Brabantse gemeente laat weten: “Het is een onjuiste gedachte om te verwachten dat een gemeente op oudejaarsmiddag alle verkeersborden, prullenbakken, abri’s, speeltuinen en ander straatmeubilair controleert op schade, om vervolgens op nieuwjaarsdag opnieuw een inspectie te doen. Dat is geen reële verwachting. Ieder genoemd bedrag zou discutabel zijn.”

Lees ook:

Oogarts Tjeerd de Faber wacht een dag vol operaties. ‘Er zitten ogen bij die nooit meer gaan zien’

Het was een drukke nacht in het Rotterdamse oogziekenhuis, waar tijdens de jaarwisseling 23 vuurwerkslachtoffers binnenkwamen. In de loop van nieuwsjaardag zijn er twintig slachtoffers aanwezig. ‘Het is zo voorspelbaar.’