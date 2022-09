Gemeenten: Noodfonds is niet genoeg om schrijnende energiearmoede te bestrijden

Bij het loket ‘Eerste Hulp bij Geldzaken’ in Den Bosch meldden zich deze zomer 45 procent meer mensen dan een jaar geleden, vertelt wethouder Marianne van der Sloot (CDA). “Dat zagen we al in juli, toen het zo ontzettend warm was. Dat zijn echt heel duidelijke signalen.”

Ook collega-wethouders krijgen signalen dat inwoners in de financiële problemen dreigen te raken. Niet alleen mensen met een uitkering, maar ook werkenden hebben steeds meer moeite de stijgende energiekosten te betalen.

De gemeenten vrezen dan ook voor de winter. Want hoewel ze inwoners graag willen helpen met de stijgende kosten, moet wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht (CDA) toegeven dat dat in de praktijk soms knap lastig is.

“Als het om kleine bedragen gaat, dan kunnen we nog helpen met budgetteren”, zegt hij. “Soms kunnen er nog abonnementen worden opgezet of iets dergelijks. Maar heel eerlijk: als het gaat om termijnbedragen die met een paar honderd euro per maand worden verhoogd, dan kunnen wij ook niet zoveel doen.”

Noodfonds moet wel uitvoerbaar zijn

Deze week werd bekend dat het kabinet een noodfonds wil inrichten, waarmee in elk geval moet worden voorkomen dat gezinnen vanwege betalingsproblemen van het gas worden afgesloten.

Het plan wordt nog uitgewerkt. Wethouder Heijkoop zal er namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over meepraten. Hij is blij met de uitnodiging, want voorlopig ziet hij wel risico's. “Je moet oppassen dat zo’n noodfonds niet te ongericht is, en wel goed uitlegbaar en uitvoerbaar”, vindt hij.

Bang dat mensen expres hun rekening niet zullen betalen omdat ze weten dat de overheid ze toch wel kan opvangen is hij niet echt. “Al zal de mate van misbruik echt afhangen van hoe de regeling eruitziet.”

Hij ziet wel een ander bezwaar. “Ik vind het wel heftig dat mensen eerst door een stressvolle periode van aanmaningen en schulden moeten en dat het pas helemaal aan het einde wordt opgelost.”

Heijkoop vindt wethouder Marjolein Moorman (PvdA) van Amsterdam aan zijn zijde. “Als mensen te maken krijgen met schulden, dan leidt dat tot ontzettend veel stress. Dat wil je altijd voorkomen”, zegt ook zij.

Bovendien zijn schulden duur, benadrukt de Amsterdamse wethouder. Niet alleen voor het individu, die boete op boete stapelt, maar ook voor de samenleving omdat extra maatschappelijke problematiek ontstaat.

Liever een plafond

Een betere oplossing dan een noodfonds, is volgens Moorman een prijsplafond. Een maximum energieprijs, zodat de kosten niet eindeloos kunnen oplopen. “Daarmee kun je voorkomen dat mensen überhaupt door het ijs zakken.”

Ook Eelco Eikenaar (SP), wethouder in Groningen, is voor een maximum energieprijs. Volgens hem is dat de enige manier om de energierekeningen echt naar beneden te krijgen, want tegen de huidige prijzen valt niet op te besparen en te isoleren. “Wij hebben energiecoaches die bij mensen langs gaan. Dat is hartstikke goed, maar dat gaat mensen niet helpen als ze een nu een energierekening hebben die twee keer over de kop gaat”, zegt hij.

Voorlopig wil het kabinet niet aan zo’n prijsplafond. Wel trok minister voor armoedebeleid Carola Schouten (ChristenUnie) dit jaar geld uit om de laagste inkomens te helpen met een energietoeslag. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitkering ervan. Uit onderzoek van Divosa blijkt dat driekwart van de mensen die in de doelgroep vallen de toeslag van 1300 euro inmiddels heeft ontvangen.

De balans is zoek

Toch vinden de gemeenten dat er meer nodig is dan dit soort tijdelijke maatregelen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef de VNG deze week dat de balans tussen inkomsten en uitgaven door de inflatie en de stijgende energieprijzen 'volledig zoek’ is.

Daarom is het volgens de koepelorganisatie noodzakelijk dat het kabinet op de korte én op de langere termijn de bestaanszekerheid gaat verbeteren. Door toeslagen te verhogen of andere inkomensmaatregelen te nemen kan de rijksoverheid ervoor zorgen dat mensen voldoende geld hebben om rond te komen, suggereert de VNG.

Ook willen de gemeenten meer geld van het rijk, zodat ze extra hulpverleners kunnen inzetten en de bijzondere bijstand kunnen verruimen. Op die manier kunnen ook middeninkomens die door de crisis in de problemen raken er gebruik van maken.

