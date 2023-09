Gemeenten niet opgewassen tegen groeiende drugscriminaliteit

Of het nu de jeugd-boa is, de sociaal rechercheur of een leerplichtambtenaar: gemeenteambtenaren in allerlei functies krijgen te maken met ondermijnende criminaliteit en jongeren die daarnaar afglijden. Maar veel gemeenten hebben daar onvoldoende geld en menskracht voor.

Daarvoor waarschuwt oud-burgemeester van Tilburg Peter Noordanus (PvdA) in het plan Naar een pact voor de rechtsstaat 2.0, dat hij schreef met hoogleraar Pieter Tops en criminoloog Edward van der Torre. Volgens de onderzoekers moet het nieuwe kabinet komende jaren structureel 250 miljoen euro extra steken in de aanpak van (drugs)criminaliteit. Naast extra aandacht voor de drugsimport via de havens en de drugsproductie in de grensregio’s, moet van dat bedrag 50 miljoen euro naar de veiligheidsorganisatie van Nederlandse gemeenten.

Ook zijn er volgens de onderzoekers de komende jaren duizend lokale rechercheurs extra nodig. Hun werk in de wijken is hard nodig om gemeenten te ondersteunen. Zonder extra inzet van politie en recherche zal de aanpak van drugscriminaliteit veel minder effectief zijn, vrezen de onderzoekers.

Hoe Lelystad zijn jongeren uit de criminaliteit redt Met een nieuw en omvangrijk programma wil de regering de criminaliteit in kwetsbare wijken bestrijden en voorkomen. Heeft dat kans van slagen? En waar worden de beschikbare miljoenen aan besteed?

Veiligheidsafdelingen onderbezet

“In Nederland hebben we onderschat hoe gemakkelijk het is om jongeren te laten toetreden tot de criminele industrie”, zegt Noordanus, tot 2021 voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning. “Gemeenten zijn de komende jaren cruciaal om veiligheid te verbinden met welzijnswerk zoals jongerenwerk, om jongeren uit de georganiseerde criminaliteit te krijgen en te houden.”

Noordanus ziet grote verschillen tussen gemeenten onderling. “Gemeenten als Rotterdam zijn voorlopers als het gaat om een sterke veiligheidsafdeling. Maar je hoeft maar één treetje naar beneden te gaan en je komt bij gemeenten waar die afdelingen sterk onderbezet zijn.”

Investering lokale recherche

Die noodkreet vindt weerklank bij de burgemeesters, hoofdofficieren van justitie en hoofdcommissarissen van Amsterdam en Rotterdam. Zij sloegen vorige maand alarm en vroegen om extra meerjarige investeringen, onder meer voor ‘wijkgebonden politie’ en ‘forse uitbreiding’ van het aantal rechercheurs. De bestuurders spreken van een “geweldscultuur die geleidelijk Italiaanse trekken krijgt”.

“De landelijke recherche boekt de laatste tijd grote successen, maar voor opsporing in de wijken is veel te weinig capaciteit”, zegt Noordanus. “Daar is aandacht nodig voor kleine drugscriminaliteit. Anders blijven jongeren uit beeld, en kunnen ze doorgroeien tot grote criminelen.”

Hoogleraar ondermijning Pieter Tops beaamt dat. “Denk aan een hennepkwekerij. Dat is voor de politie niet zo interessant. Maar voor een wijk is de opsporing ervan cruciaal, omdat criminele netwerken rond zo’n kwekerij zijn vertakt in de wijk.”

Preventie met gezag

Hoewel de oproep van de onderzoekers misschien anders doet vermoeden, heeft de regering wel degelijk aandacht voor criminaliteitspreventie én lokale politie- en justitiecapaciteit. Zo stak ze vorig jaar tientallen miljoenen euro’s in 27 gemeenten, die met dat geld willen voorkomen dat jongeren afglijden naar de georganiseerde misdaad.

Het is voor het eerst dat steden als Breda, Leeuwarden en Lelystad structureel geld kunnen investeren in de aanpak van criminaliteit onder (kwetsbare) jongeren. Een aanzienlijk deel van het budget gaat naar de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en de reclassering.

Maar wanneer extra structurele investeringen uitblijven, zo waarschuwen de onderzoekers, komt het succes van deze aanpak in het gedrang. “Als gemeenten door gebrek aan capaciteit en kwaliteit niet mee kunnen doen, mis je een schakel in de aanpak van criminaliteit”, zegt Noordanus.

In totaal gaat de komende jaren 700 miljoen euro naar aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Een woordvoerder van demissionair minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (justitie en veiligheid) zegt dat er met de aankomende verkiezingen veel stemmen opgaan voor extra geld. “Dat is een discussie die op politiek niveau wordt gevoerd. De boel staat niet stil nu het kabinet demissionair is. Het is vooral zaak dat het werk doorgaat.”

Serie: Jeugdcriminaliteit in Lelystad Veel jongeren in Lelystad leven in kwetsbare gezinnen, vader of moeder is uit beeld, crimineel of verslaafd. Zij wonen in arme wijken en glijden soms gemakkelijk af. Lelystad hoort bij de 27 gemeenten die de komende jaren miljoenen euro’s krijgen om te voorkomen dat deze jongeren in de (georganiseerde) criminaliteit belanden. In de serie Jeugdcriminaliteit in Lelystad besteedt Trouw de komende weken aandacht aan het criminele pad dat zo aanlokkelijk lijkt voor jongeren uit Lelystad. Trouw sprak gedurende enkele maanden met tientallen jongeren, hun ouders, agenten, rechercheurs, jongerenwerkers, ambtenaren en bewoners. Reageren kan via lezers@trouw.nl

